Довыборы в парламент начались в Абхазии

12 июля 2020, 09:58

В Абхазии проходят довыборы в парламент, назначенные после того, как несколько депутатов заняли должности в исполнительной власти. На четыре места претендуют девять кандидатов, сообщил Центризбирком Абхазии.

Как сообщал "Кавказский узел", Центризбирком Абхазии объявил 23 марта победителем президентских выборов Аслана Бжанию, за которого проголосовали 56,5% избирателей. Вице-премьер Адгур Ардзинба набрал 35,42% голосов, а бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба – 2,22%.

В связи со сложением полномочий четырех депутатов парламента Абхазии в четырех округах региона пройдут довыборы. Речь идет об Аслане Бжании, который 22 марта был избран президентом, Александре Анквабе, назначенном 24 апреля премьер-министром, Дмитрии Дбаре, назначенном министром внутренних дел, и Юрие Хагуше, назначенном исполняющим обязанности главы администрации Гагрского района, сообщил сегодня ТАСС.

Избирательные участки будут работать до 20.00 по местному времени (19.00 мск). Центризбирком зарегистрировал девять кандидатов. По Бзыпскому избирательному округу №10 в депутаты баллотируются Тимур Бейя и Тамази Лейба, по Гудаутскому избирательному округу № 18 – Астамыр Ахба и Алхас Хагба. По Отхарскому избирательному округу №14 – Робестан Габлия и Алмасхан Барцыц, по Кындыгскому избирательному округу №31 – Аидар Квициния, Джансух Адлейба и Гарри Кокая, сообщил сегодня "Sputnik Абхазия".

Действующий состав парламента Абхазии был избран в 2017 году, его полномочия истекут в 2022 году, численность парламента составляет 35 депутатов. Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией, и разорвала с Россией дипломатические отношения по итогам "Пятидневной войны" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии.

О серии политических кризисов, которые пережила Абхазия с середины 2000-х годов, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Политические кризисы в Абхазии в XXI веке". Новости о политической ситуации в Абхазии "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Кризис в Абхазии".