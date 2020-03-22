Наблюдатели в Сухуме назвали спокойной ситуацию на участках

22 марта 2020, 14:01

За первые четыре часа явка на выборах президента составила 23,78%, сообщил избирком Абхазии. Голосование на участках в Сухуме проходит в спокойной обстановке, отчитались наблюдатели. Избиратели выразили надежду на улучшение политической ситуации в республике.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в 08.00 мск на 154 участках началось голосование на выборах президента Абхазии. На этот пост претендуют три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба.

Повторные выборы президента были назначены после того, как 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил свой пост. Хаджимба победил в ходе второго тура выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года. Второй тур был назначен после того, как по итогам голосования 25 августа 2019 года ни один из кандидатов в президенты не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти претендентов тогда набрали президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния.

Избиратели пришли к участкам до начала голосования

На избирательный участок в школе № 10 в центре Сухума избиратели начали приходить за полчаса до открытия, в 7.30 мск, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" наблюдатель от избирательного штаба Адгура Ардзимбы Езаханум Блаб. "Люди пришли раньше и спокойно стояли, ждали, когда откроют участок. Я уже за вторыми выборами наблюдаю, в прошлые выборы была наблюдателем от Рауля Хаджимбы на этом участке. Ни одного нарушения мы не зафиксировали и в прошлый раз, и сейчас пока тоже", - рассказала она, добавив, что по три наблюдателя от штаба Ардзимбы работают на всех участках в Сухуме, в Новом Афоне и Пицунде.

"Только на одном участке в Сухуме не запустили наших избирателей, потому что им не успели сделать удостоверения. А в остальном к нам очень доброжелательное отношение", - сообщила Езаханум Блаб.

Наблюдатель от избирательного штаба Аслана Бжании Ахра Аржба уже в четвертый раз наблюдает за выборами на этом участке. "Это не самый большой участок в городе, самый большой - в кулинарном техникуме. Это исторический центр Сухума, здесь разный контингент - и пожилые и молодые, но все активные. Мы очень пристально следим за ходом голосования, один наблюдатель подсчитывает явку, другой следит за ходом голосования. Пока всё тихо и спокойно", - рассказал наблюдатель корреспонденту "Кавказского узла", уточнив, что на всех сухумских участках дежурят по три наблюдателя от штаба Бжании.

Явка избирателей, по данным ЦИК на 12.00 мск, составила 23,78% (30 812 избирателей). В Сухуме проголосовали 7 838 избирателей (20%), в Гудаутском районе – 5 156 (22,49%), в Гагрском районе - 6 515 (25,45%), в Сухумском районе -1 921 (26.29%), в Гулрыпшском районе – 3042 (25,03%), в Очамчырском районе – 4531 (29,05%), в Ткуарчалском районе - 1322 (23,08%), а в Галском районе – 478 избирателей (41,7%), сообщает "Абхазия-информ".

Возможность проголосовать на выборах в Сухуме привлекла молодежь

В списке из 1352 избирателей много пожилых людей, которые ответственно относятся к выборам, но и молодежь "принимает активное участие", сообщила корреспонденту "Кавказского узла" председатель участковой избирательной комиссии Аида Кварчелия. "Я прописана на Лакоба, хожу голосовать на другой участок, везде доброжелательная обстановка, наблюдатели все вместе, от разных штабов, пошли кофе попили. Мы тоже постарались, чтобы для них все было комфортно и, конечно, для избирателей", - рассказала председатель участковой комиссии.

В паспортах граждан Абхазии обязательно ставится штамп об участии в президентских выборах с указанием номера участка, добавила она. "У каждого избирательного участка своя печать, мы ставим штамп на специальной странице в паспорте, что гражданин исполнил свой долг", - сообщила Кварчелия.

Угроза распространения коронавируса не повлияла на активность избирателей, констатировала она. "Никто из членов комиссии не сказал, что боится работать из-за коронавируса. И избиратели не боятся. Я думаю, что явка будет хорошая", - сказала Аида Кварчелия.

Всем членам избирательной комиссии были выданы перчатки и маски. Часть членов комиссии постоянно находятся в масках, на входе на участок размещена информация о том, как защититься от вируса, и стоит емкость с антисептическим раствором, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подготовка к выборам проходила на фоне объявленной 11 марта пандемии коронавируса. 14 марта граница между Абхазией и Грузией была закрыта. С 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса был ограничен и въезд из Абхазии в Россию, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Житель Сухума Пата Пачулия пришел на избирательный участок к 8.00 мск, чтобы "принять участие в выборе судьбы своей страны". "С одной стороны, люди устали от выборов, с другой - все время теплится надежда, что очередные выборы что-то изменят к лучшему. Я сегодня работаю, перед работой забежал", - рассказал Пачулия корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Тамара Лакоба рассказала, что участвует во всех выборах. "Я советский человек, я привыкла подходить к выборам серьезно. И сегодня пришла, потому что хочу чтобы мои дети и внуки пожили хорошо, потому что мы очень тяжело живем. Работы нет, перспективы нет", - пожаловалась корреспонденту "Кавказского узла" жительница Сухума.

18-летний Лаврентий Лакербая участвует в выборах впервые. "Я всегда завидовал старшему брату, который ходил голосовать. Сегодня и я с ним пришел. Считаю, что именно мы, молодежь, должны активно принимать участие в выборах", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" молодой человек.

Житель Сухума Павел Гогия сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что пришел на участок для того, чтобы проголосовать против всех. "Я считаю, что все три кандидата не достойны руководить страной. Никогда здесь не будет порядка", - высказал свое мнение Павел Гогия.

Из-за угрозы распространения коронавируса ЦИК решил вообще не приглашать на участки наблюдателей из других государств. Россию на участках будут представлять сотрудники посольства, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

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