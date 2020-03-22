Голосование на выборах президента началось в Абхазии

22 марта 2020, 09:44

Голосование на повторных выборах президента проходит на 154 избирательных участках в Абхазии, Москве и Черкесске.

Как писал "Кавказский узел", выборы президента Абхазии состоятся 22 марта. ЦИК зарегистрировал трех кандидатов на пост главы государства: Аслана Бжанию, вице-премьера Адгура Ардзинбу и бывшего министра внутренних дел Леонида Дзапшбу. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса за президентскими выборами в Абхазии будут наблюдать три иностранные делегации, тогда как на предыдущих выборах число наблюдателей было в разы больше.

Подготовка к выборам проходила на фоне распространения коронавируса. С 14 марта граница между Абхазией и Грузией была закрыта полностью, исключение было сделано лишь для сотрудников Ингур ГЭС. Жители Абхазии жалуются, что пограничники не пропускают их по возвращении из Грузии, объясняя запрет отсутствием экспресс-тестов для проверки на коронавирус. С 18 марта из-за угрозы распространения коронавируса был ограничен въезд в Россию из Абхазии. Закрытие границы создаст проблемы для встречи с родными, заявили граждане других стран, проживающие в Сочи.

С 8.00 по местному времени (совпадает с мск) для голосования на выборах президента Абхазии открылись 154 избирательных участка, два из них работают в России - в Москве и Черкесске, сообщил сегодня "Спутник-Абхазия".

В списки избирателей внесены более 128 тысяч человек, что составляет чуть больше половины населения страны, информирует РИА "Новости". За голосованием следят наблюдатели из Южной Осетии и Приднестровья, а также восемь сотрудников посольства России в Абхазии, информирует агентство.

Выборы президента в этот раз пройдут без участия наблюдателей из Госдумы России. Так 18 марта решил Совет Думы, объяснив отказ распространением коронавируса. Из-за опасности распространения болезни ЦИК решил вообще не приглашать на участки наблюдателей из других государств. Россию будут представлять сотрудники посольства, говорится в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

Порядка тысячи правохранителей следят за общественным порядком, все избирательные участки обеспечены медицинскими масками и дезинфицирующими растворами для рук, информирует ТАСС.

Напомним, повторные выборы президента были назначены после того, как 13 января президент Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил этот пост. Хаджимба победил в ходе второго тура выборов, состоявшегося 8 сентября 2019 года. Второй тур был назначен после того, как по итогам голосования 25 августа 2019 года ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал нужного для победы количества голосов. Наибольшее число голосов из девяти претендентов тогда набрали действовавший на тот момент президент Рауль Хаджимба и председатель партии "Амцахара" Алхас Квициния.