Абхазские избиратели объяснили свою активность жаждой перемен

22 марта 2020, 17:54

Явка на выборах в Абхазии к 15.00 мск превысила 43%, рапортовал избирком. Свою активность, несмотря на угрозу коронавируса, жители республики пояснили желанием скорейших перемен.

Как писал "Кавказский узел", к 12.00 мск, по данным избиркома, явка на выборах президента Абхазии составила 23,78%. Голосование на участках в Сухуме проходит в спокойной обстановке, рассказали наблюдатели.

На пост президента претендуют три кандидата: лидер оппозиции Аслан Бжания, вице-премьер Адгур Ардзинба и бывший министр внутренних дел Леонид Дзапшба. Повторные выборы президента были назначены после того, как 13 января Рауль Хаджимба под давлением протестующих оставил свой пост. 8 сентября 2019 года Хаджимба победил в ходе второго тура выборов президента. В первом туре ни один из кандидатов не набрал нужного для победы количества голосов.

На избирательном участке в школе села Тамыш Очамчирского района уже к 10.00 мск проголосовали 20% избирателей. В 11.00 мск на участок прибыл кандидат в президенты Аслан Бжания, зарегистрированный в Тамыше, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель избирательной комиссии Светлана Дзантария.

По ее словам, в селе 235 избирателей. "Большинство людей пришли к 11 часам, чтобы проголосовать вместе с нашим земляком Асланом Георгиевичем Бжанией, чтобы его поприветствовать", - рассказала председатель комиссии. Обычно, по ее словам, люди в селах голосуют ближе к обеду. "Людям нужно накормить, подоить скотину, выгнать ее на выпас, а потом они идут на участок", - сообщила Дзантария.

По данным ЦИК на 15.00 мск, явка избирателей составила 43,29% (56 673 человека). На избирательном участке в Москве проголосовали 417 человек, в Черкесске - 307 человек, сообщает "Sputnik Абхазия". 8 сентября 2019 года явка на выборах президента к 15.00 мск составляла 38,41 процента.

Кандидат в президенты Адгур Ардзимба, зарегистрированный в Новом Афоне, в 13.00 мск проголосовал на участке, расположенном в Доме культуры, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" руководитель окружной избирательной комиссии из Нового Афона Вероника Беляева.

По словам Беляевой, в Новом Афоне 1230 избирателей, она охарактеризовала их как "традиционно активный электорат". "У нас и пожилое поколение активно голосует, и молодежь, и среднее поколение. Посмотрите сколько избирателей, очереди возникают", - рассказала Беляева, уточнив, что к 13.00 мск на участке в Новом Афоне проголосовало 50 процентов избирателей.

Члены избирательной комиссии в Новом Афоне выдавали бюллетени без масок и перчаток, на столах у них был разложен чеснок, передал корреспондент "Кавказского узла".

Подготовка к выборам президента Абхазии проходила на фоне объявленной 11 марта пандемии коронавируса. 14 марта граница между Абхазией и Грузией была закрыта, а с 18 марта был ограничен и въезд из Абхазии в Россию, говорится в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За голосованием в Новом Афоне наблюдали представители делегации Южной Осетии. Руководитель делегации Алан Джессоев сообщил, что наблюдатели посетили участки в трех школах Сухума, на трех участках наблюдатели дежурят целый день. "Мы отмечаем высокую явку на участках, которые мы посетили. В большинстве случаев принимаются меры предосторожности в связи с коронавирусом. Мы обязательно на это обращаем внимание", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Джессоев, добавив, что никаких нарушений наблюдатели от Южной Осетии не увидели.

Жители Абхазии рассказали об ожиданиях от нового президента

Жительница Нового Афона Анаида Тоноян пришла на участок с маленькой внучкой. По словам женщины, она принимает участие в голосовании, "чтобы изменилась жизнь" ее внуков. "Тяжело живем, нет работы", - пояснила женщина.

В последние 10 лет в Абхазии произошли позитивные перемены: строят школы, детские сады, спортивные школы, уточнила избиратель из Нового Афона Светлана Сельвян. "Это очень хорошо, но хотелось бы, чтобы была работа и достойная зарплата, чтобы у нас было будущее, потому идем на участки с надеждой и верой", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Житель Нового Афона Валериян Лакоба считает, что долг каждого абхаза придти сегодня на участки. "У нас маленькое общество, и если все махнут рукой и решат, что от нас ничего не зависит, то как и будет. От нас зависит будущее страны. Сейчас в выборах участвуют достойные кандидаты. И мы должны сделать выбор", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Избиратель из села Тамыш Адгур Габния считает, что сельчане в Абхазии "брошены на произвол судьбы", так как не получают господдержку и не могут выгодно продать сельхозпродукцию. "Мы надеемся, что новый президент повернется наконец к сельчанам лицом. Сейчас мы сдаем фрукты, сыр, зелень за копейки. Нам очень сложно выживать", - пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" мужчина.

Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 50% голосов, принявших участие в голосовании, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о досрочных выборах президента Абхазии-2020".

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