Россияне в Абхазии пожаловались на отсутствие возможности проголосовать 1 июля

26 июня 2020, 10:11

Жители ряда населенных пунктов Абхазии заявили о том, что не смогут отдать свой голос по поправкам в Конституцию, так как голосование 1 июля будет проводиться в посольстве России в Сухуме. До столицы региона ехать дорого, а в условиях эпидемии еще и опасно, отметили они.

Как сообщал "Кавказский узел", президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля. Изменение Конституции не улучшит жизнь россиян, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. Каждую из поправок нужно было обсуждать отдельно и голосовать за каждую по отдельности, а итоги голосования легко сфальсифицировать, считают они. Активисты в регионах Северного Кавказа отметили неточность формулировок о федеральных территориях, а представителей разных партий и организаций не имеют единой позиции о бойкотировании голосования.

Закон о поправках в Конституцию Российской Федерации был принят обеими палатами Федерального собрания 11 марта. 14 марта он был подписан президентом России, спустя два дня Конституционный суд одобрил поправки. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. Конституционные поправки задевают национальные чувства и предполагают несменяемость власти, уверены противники поправок. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики ранее назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Жительница Гагры Мимоза Кутарба рассказала, что как гражданка России хотела бы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, но она лишена такого права. "Голосовать можно только в посольстве в Сухуме, ехать дорого и далеко. Граница закрыта, в России мы проголосовать не можем. У меня дети в России, мне не все равно как они будут жить. Я получаю российскую пенсию и обязательно должна сказать свое слово", – сказала пенсионерка корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ее подруги и родственники также недовольны, тем, что они не могут принять участие в голосовании. "Мы всегда активно участвуем в выборах, тем более российских, это такая ответственность, ведь нам Россия подставила свое плечо", – сказала женщина.

Житель Гудауты Виталий Джергения тоже считает, что жителей других районов Абхазии лишили возможности принять участие в голосовании. "Это жители Сухума далеки от российских проблем, а мы живем недалеко от границы, у нас связи. У нас дети там живут. Я по полгода в России живу, я россиянин и хочу принимать участие в жизни страны. Поехать в Сухум я не могу. Нам обещали, что будет организован подвоз, но это не реально, всех желающих они не смогут повезти", – отметил мужчина.

Другие жители тоже заявили о своем желании голосовать. "Мы живем в отдаленном селе, занимаемся производством экологически чистой сельхозпродукции, я бы могла выехать в Очамчири и там проголосовать, но ехать в Сухум некогда", – сказала "Кавказскому узлу" жительница Очамчирского района Марина Свирина. Она пояснила, что является гражданкой России.

По ее словам, с другой стороны принимать участие в голосовании она опасается из-за угрозы заражения коронавирусом. "80 процентов населения Абхазии имеют российское гражданство и предлагается им всем в один день, 1 июля собраться в одном месте и голосовать. В условиях пандемии нужно было организовать хотя бы по участку во всех районных центрах страны", – считает женщина.

Голосование по поправкам в Конституцию России пройдет 1 июля в консульском отделе посольства России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель администрации президента Абхазии Алхас Квициния. Он сообщил, что власти региона обсуждают возможность подвоза граждан к зданию посольства. "Голосование в Абхазии длится один день, поэтому в наших интересах и в целях безопасности, мы планируем организовать автобусы силами районных администраций и группами привозить в посольство избирателей. Не думаю, что все граждане России, проживающие в Абхазии захотят принять участие в голосовании", – сказал Квициния.

Он отметил, что участок будет работать с 08.00 до 20.00 по местному времени (07.00-19.00 мск). По информации Квициния, 80 процентов населения Абхазии имеет российское гражданство, такая же цифра опубликована на сайте посольства России в Абхазии.

Журналист поставил под сомнение число граждан России в Абхазии

Главный редактор газеты "Чегемская правда" Инал Хашиг считает, что жителей Абхазии с российским гражданством в Абхазии существенно меньше статистических данных. "В тот момент когда гражданство абхазам предоставляли как людям, которые после развала Советского союза остались без гражданства и было 80-90 процентов. После 2008 года, когда Абхазию Россия признала, получить российское гражданство стало сложнее, это могут только несовершеннолетние, родители которых имеют гражданство. Я думаю, что сейчас 60-70 процентов с российскими паспортами. И это количество с каждым годом уменьшается", – сообщил Хашиг.

Тема голосования по поправкам в Конституцию России в Абхазии фактически не обсуждается. Это связано с тем, что внутренние российские проблемы абхазов напрямую не касаются, считает он. "Если в России идет разделение за Путина или против Путина, то Путин в абхазском восприятии – фигура положительная, времена Ельцина мы вспоминаем с ужасом. Абхазия была полностью блокирована, мужское население от 18 до 60 лет не могли перейти границу с Россией легально, полная экономическая блокада. Путин для абхазов много чего хорошего сделал, но с другой стороны у нас много внутренних проблем, чтобы мы еще реагировали на российские. Мы думаем, что россияне сами разберутся", – сказал Хашиг.

В первые годы после того, как Россия предоставила абхазам гражданство, они активно принимали участие в российском голосовании, но с каждым годом электоральная активность падала. Хашиг отметил, что агитации на улицах Сухума нет, в местной прессе о голосовании не пишут, абхазские соцсети также не обсуждают эту тему.

Журналист Зураб Аргун считает, что в Абхазии для голосования по изменению Конституции России должно быть открыто больше участков, а активность на этом электоральном событии будет крайне низкая, поскольку жители Абхазии устали от многочисленных выборов. "В российском голосовании обычно активно участвуют пенсионеры, которые считают своим долгом проголосовать, поскольку они получают российскую пенсию. И они захотят поддержать Путина", – отметил Аргун.

Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти". Материалы о протестах против инициированных президентом конституционных поправок, а также новости о голосовании по поправкам в Конституцию России публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".