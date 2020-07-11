Ресторан "Роял парк". Фото Бадмы Бюрчиева для "Кавказского узла"

11 июля 2020, 01:45

Рестораторы в Элисте пригрозили властям акциями протеста

Владельцы кафе и ресторанов в Калмыкии планируют акции протеста с требованием смягчить ограничительные меры в сфере общепита и оказать поддержку предпринимателям, вынужденно оставшимся без дохода.

Как писал «Кавказский узел», 7 июля предприниматели, занимающиеся ресторанным бизнесом в Элисте, попросили главу Калмыкии разрешить открыть хотя бы летние кафе на открытых площадках. Собственники и арендаторы ресторанов считают, что карантин может уничтожить их бизнес.

Еще 3 апреля предприниматели Калмыкии пожаловались на убытки из-за карантина. Банки не предоставляют послаблений, власти не идут навстречу, карантин нанес сотни тысяч убытков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" бизнесмены. На тот момент в республике был подтвержден только один случай заболевания коронавирусом. 

Группа элистинских предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, 9 июля встретилась с министром экономики Калмыкии. На встрече обсуждались правительственные меры поддержки для бизнеса, вынужденно прекратившего работу из-за карантина, а также вопрос возобновления работы ресторанов и кафе.

Министерство экономики Калмыкии повторно предложит республиканскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом снять ограничения на деятельность ресторанов. Ресторанам следует разрешить работу с учетом всех требований Роспотребнадзора, заявил 10 июля министр экономики Дмитрий Троицкий корреспонденту «Кавказского узла».

«В этом вопросе позиция министерства не изменилась. Как и две недели назад, мы считаем, что предпринимателям в сфере ресторанного бизнеса надо разрешить осуществлять свою хозяйственную деятельность, как это организовано в других субъектах. Соответствующая практика есть, требования Роспотребнадзора расписаны. Рестораны могут работать с соблюдением социальной дистанции, с обязательным использованием средств индивидуальной защиты работников. Но все будет зависеть от решения, принятого на оперативном штабе», - сказал Троицкий.

Глава регионального управления Роспотребнадзора заявил 8 июля, что Калмыкия вновь выходит на пик заболеваемости COVID-19. С начала пандемии в республике зарегистрировано 2107 случаев инфицирования коронавирусом, 1276 заболевших выздоровели, а число жертв инфекции в Калмыкии к 10 июля выросло до 30 человек.

Республиканское министерство экономики разрабатывает отдельный порядок получения грантов для предпринимателей, которые не смогли воспользоваться федеральными мерами поддержки, отметил министр.

«Некоторые предприниматели столкнулись с невозможностью получения грантов через налоговую службу – из-за несоответствия ОКВЭДов (общероссийского классификатора видов экономической деятельности – прим "Кавказского узла"). Для них сейчас министерством разрабатывается отдельный порядок. После его утверждения правительством республики предприниматели смогут обратиться с заявлениями в Минэкономики», - сказал Троицкий.

Директор ресторана «Легенда» Байрта Тостаева, участвовавшая во встрече группы рестораторов с министром Троицким, выразила надежду, что власти прислушаются к просьбам предпринимателей.

«Нас было четверо, мы представляли три заведения. Говорили о том, что правительство должно либо разрешить открыть рестораны, либо поддержать нас материально. Троицкий сказал, что на ближайшем заседании оперативного штаба [по борьбе с коронавирусом] будет ходатайствовать, чтобы рестораны открыли. Мы ответили, что согласны на любые условия Роспотребнадзора – только дайте нам возможность работать», - рассказала Тостаева корреспонденту "Кавказского узла".

Министр порекомендовал предпринимателям составить письменные заявления по всем спорным вопросам, чтобы ему было «на что опираться» в своих ходатайствах, отметила она.

«На встрече была девушка, у которой за два месяца накопился долг за электроэнергию 40 тысяч рублей. У другой женщины проблема с арендной платой. Хасиков издал указ, по которому предприниматели, арендующие муниципальную собственность, освобождаются от оплаты аренды, но этой предпринимательнице прислали счет за три месяца, хотя она арендует помещение у города. Троицкий посоветовал написать заявление [главе администрации Элисты Дмитрию] Трапезникову. Мол, если все так, то в мэрии кто-то несет уже отсебятину», - сказала Тостаева.

Участница встречи с министром подчеркнула, что рестораторы готовы к протестным акциям, если к ним не прислушаются.

«Мы сейчас просто ждем 12 июля (28 июня глава Калмыкии продлил ограничительные мероприятия до 12 июля – прим. "Кавказского узла"). Если никаких мер поддержки не будет, мы начнем бастовать, выходить на пикеты, потому что обратить на себя внимание другим способом не получается. Если ситуация не изменится, у нас не останется другого выхода - мы уже четвертый месяц простаиваем и все свои запасы уже «съели», - сказала директор ресторана.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Кафе и торговые центры возобновляют работу в Адыгее", "Акция с требованием открыть рестораны в Ереване закончилась задержаниями", "Названы условия для открытия летних площадок кафе и ресторанов в Дагестане".

Автор: Бадма Бюрчиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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