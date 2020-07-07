Элистинские рестораторы призвали власти разрешить работу кафе

07 июля 2020, 20:55

Предприниматели, занимающиеся ресторанным бизнесом в Элисте, просят руководство Калмыкии разрешить открыть хотя бы летние кафе на открытых площадках. Собственники и арендаторы ресторанов заявляют, что карантин может уничтожить их бизнес.

Как писал "Кавказский узел", 3 апреля предприниматели Калмыкии пожаловались на убытки из-за карантина. Банки не предоставляют послаблений, власти не идут навстречу, карантин нанес сотни тысяч убытков, рассказали опрошенные "Кавказским узлом" бизнесмены. На тот момент в республике был подтвержден только один случай заболевания коронавирусом.

Меры правительственной поддержки бизнеса существуют только на словах

Рестораторы собирают подписи под обращением к главе республики Бату Хасикову, в котором просят его как руководителя оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Калмыкии открыть в Элисте "хотя бы" летние кафе, заявила хозяйка ресторана Royal Park Светлана Лиджикова корреспонденту "Кавказского узла". Информацию о сборе подписей подтвердил "Кавказскому узлу" еще один арендатор ресторана, попросивший не указывать его имени.

"Приходила девушка, принесла обращение – я поставила подпись, печать. В тексте говорится, что рестораторы просят рассмотреть на оперативном штабе вопрос о поэтапном или полном выходе из режима ограничительных мер для заведений общественного питания. Указывается, что наши соседи – Астраханская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария – уже открыли рестораны. Только у нас сохраняется строгий карантин", - рассказала Лиджикова.

По ее словам, из-за вынужденного простоя она ежемесячно теряет 450-500 тысяч рублей. "Зарплата персонала – где-то минус 250-300 тысяч и по коммуналке – 200 тысяч. Очень тяжелая ситуация. Лично меня, конечно, сын поддерживает. Но я за персонал переживаю. У нас работают четыре человека, как и до карантина, – все места сохранили. Как можем, поддерживаем – все, что было в холодильнике [в ресторане], им раздала. Предложила приводить детей купаться в бассейне, чтобы хоть как-то отвлечься. Привели – но тут полиция прибежала. Хотя территория ресторана – это частная собственность", - посетовала хозяйка заведения.

Мерами правительственной поддержки предприниматель воспользоваться не смогла. "Мы пытались взять льготный кредит, но под условия кредитования не подошли. Что-то там с налогами было не так. А как мы эти условия выполним, если сейчас платить нечем? Карантин сильно бьет по карману", - заявила Лиджикова.

В предыдущие месяцы карантина рестораторы не проявляли особой активности, ждали послаблений от властей, призналась предприниматель. "У нас есть в мессенджерах группы. Поплачемся друг другу – а что еще делать? У людей то пандемия, то Конституция, то еще что-то. Кто нас услышит? Только сейчас стали подписи собирать", - сказала Лиджикова.

Представители ресторанного бизнеса уже писали письмо Бату Хасикову и получили из администрации главы Калмыкии "отписку", сообщила директор ресторана "Легенда" Байрта Тостаева. "Я сама не участвовала в подготовке этого письма, не ходила в администрацию. Но другие рестораторы уже обращались к Хасикову. Это обсуждалось в наших группах [в мессенджерах]. Им ответили, что нет возможности помочь. И на этом все кончилось. Я считаю, что надо было выкладывать этот ответ в соцсети, рассказывать людям о своей ситуации. Потому что единственное наше оружие – это общественный резонанс", - заявила Тостаева корреспонденту «Кавказского узла».

По подсчетам предпринимателя, ежемесячно она теряет из-за карантина не менее 200 тысяч рублей. "У меня большая задолженность по зарплате персонала. Кроме того, еще до карантина я брала товар на реализацию. Только за алкоголь должна около 100 тысяч. В марте закупила мясо где-то на 50 тысяч. Плюс – у меня кредиты, некоторые платежи уже просрочены. Эти долги растут каждый день уже третий месяц. Минимум полмиллиона накопилось. Когда мы откроемся, мне придется все это отрабатывать. И неизвестно, когда я такие долги отдам", - посетовала Тостаева.

Директор "Легенды" рассказала, что после критического поста в Фейсбуке министр экономики Калмыкии Дмитрий Троицкий пригласил ее на прием. "Я хочу добиться, чтобы заработали объявленные меры правительственной поддержки. Потому что сейчас они по факту не работают. Например, нам обещали возместить расходы на зарплату. Но при условии, что мы сохраним 90 процентов рабочих мест. А как это сделать? У меня наоборот – 90 процентов сотрудников уволено. Сбербанк обещал субсидии то ли под один процент, то ли беспроцентный. Когда я обратилась туда, эта программа уже не работала. Еще одна мера поддержки – кредит под один процент в МФЦ. Но там нужно оставить в залог имущество. У меня нет никакого имущества, поэтому под эту программу я тоже не подпадаю", - заявила предприниматель.

Тостаева намерена предложить правительству республики выступить гарантами рестораторов. "Я слышала, что в других регионах, когда предприниматель берет кредит, гарантом у него выступает какое-нибудь госучреждение, типа МФЦ. У нас тоже должна быть такая практика. Пусть даже не под один процент, а под десять. Главное, запустить эти меры поддержки. Иначе получается, что они есть только на словах, а на деле – никакой помощи бизнесу нет", - указала хозяйка ресторана.

Она уточнила, что планирует встретиться с Троицким в четверг, 9 июля, и сейчас ищет рестораторов, которые пойдут с ней на эту встречу.

В ситуации с карантином "раздражение вызывает неопределенность", написала Тостаева в Facebook 6 июля. "Сколько еще ждать? Неделю? Месяц? Год? Когда нам уже разрешат работать? Где обещанные меры поддержки? Я обращаюсь к тем структурам, которые должны помогать предпринимателям: "Опора России", "Центр поддержки предпринимателей", министерство экономики! Зачем вы вообще существуете, если ничем помочь не можете?" - обратилась к властям предприниматель.

Она также отметила, что в Элисте уже запустили маршрутки, а "на рынке, в супермаркетах и в магазинах толпы народа и никто не собирается соблюдать дистанцию". "Многие не носят маски. В Instagram вижу, как люди играют в футбол на платных площадках и толпы народа гуляют в парках. Но при всем этом – в ресторан заходить нельзя. Какие-то двойные стандарты. Конечно, стены ресторанов и кафе просто генерируют коронавирус (сарказм). Не кажется ли вам, что это театр абсурда?" - резюмировала Тостаева.

Депутат-единоросс раскритиковал меры поддержки бизнеса в Калмыкии

Публикация Тостаевой в Facebook вызвала оживленную дискуссию, на призыв Тостаевой ответить на вопросы отреагировали министр экономики Дмитрий Троицкий и депутат Народного хурала от "Единой России", руководитель калмыцкого отделения общественной организации "Опора России" Арслан Кусьминов.

"В части республиканского имущества правительство РК предоставило отсрочку по уплате на 2021 год. В части муниципального имущества предлагаю написать обращение в администрацию города, копию в министерство экономики и торговли", - прокомментировал Троицкий пост Байрты Тостаевой.

Кусьминов раскритиковал деятельность правительства в условиях карантина. «С начала апреля я начал возмущаться и требовать от правительства [...] адекватных мер поддержки, поскольку на тот момент другие регионы предлагали своим предпринимателям второй пакет мер поддержки, наши же ещё и первого пакета не сделали… Мы, опоровцы и многочисленные предприниматели, в письменной форме требовали расширения мер поддержки или продления данных мер на два налоговых периода, но получили отказ. Они [члены правительства] апеллируют тем, что недополучат с предпринимателей налогов в виде 43 млн рублей. К примеру, премии за 2019 год они получили также [в размере] 43 млн рублей. Сейчас уже в четвёртый раз продлили режим самоизоляции, а новых мер поддержки так и нет", - заявил депутат.

В апреле прокуратура Калмыкии потребовала от регионального МВД проверить достоверность сведений, опубликованных в соцсети Facebook юристом, активистом движения "Элиста – это наш город" Саналом Убушиевым, которой высказал предположение о размере премий глав министерств и ведомств республики. Правительство Калмыкии до сих пор не объяснило депутатам Народного хурала размеры и принцип распределения премий.

Троицкий не прокомментировал претензии представителя "Опоры России". При этом, отвечая на вопросы других предпринимателей, сообщил о новых мерах правительственной поддержки малого и среднего бизнеса. В частности, он сообщил, что у предпринимателей, сферы деятельности которых не вошли в список пострадавших от коронавируса, но фактически карантин сказался на их работе есть возможность получить по 12130 рублей за апрель и за май. "Уже в июле по итогам согласования с надзорными органами вы можете подать заявление в министерство экономики Калмыкии на получение субсидии. Дополнительно сообщаю о возможности получить субсидию на проведение мероприятий по профилактике коронавирусной инфекции через ФНС. Сумма для ИП без работников 15000 [рублей], сумма для юридических лиц и ИП (с работниками) 6500 на каждого. Заявление направляется в ФНС с 15.07 по 15.08", - рассказал министр, уточнив, что правила установлены постановлением правительства России от 2 июля.

Депутат Народного хурала вновь обратился к Троицкому: "Вы в прямом эфире в середине апреля обещали, что до конца апреля начнет выдавать займы вам подведомственная микрокредитная организация. Сейчас начало июля, насколько мне известно, они [сотрудники микрокредитного учреждения] до сих пор не выдают займы".

Министр заявил, что информация Кусьминова "не соответствует действительности". "Уже 17 апреля новой МФО была получена лицензия ЦБ на осуществление деятельности и был начат сбор заявок на предоставление займов, в том числе по средствам (23 млн рублей на льготное финансирование от 100 до 500 тыс. рублей), доведённым федеральным центром только в конце июня 2020 года", - сообщил Троицкий. Однако на просьбу Кусьминова уточнить, "сколько займов на данный момент и с какой даты выдала данная организация и на какую сумму", министр вновь не ответил.

Активист движения "Элиста – это наш город" Иван Чучеев указал Троицкому, что "информационная деятельность" министерства "оставляет желать лучшего". "Никто ничего не знает! Где получить, как получить, куда идти, что делать. У меня одно требование: дайте пресс-конференцию, прямой эфир в Instagram, что угодно, но общедоступным способом, объясните людям, что делается для них и что нужно сделать, чтобы воспользоваться всеми видами поддержки", - написал Чучеев.

"Согласен с вами, Иван! Сделаем!", - ответил министр.

"Кавказский узел" писал, что по данным на 7 июля, за последние сутки в Калмыкии не зафиксировано новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составляет 1947. С начала пандемии в Калмыкии скончались 26 человек, в том числе один пациент умер за последние сутки, , указано в публикации на сайте "Стопкоронавирус.рф", где статистика по коронавирусу формируется на основе данных Минздрава России и Роспотребнадзора.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с числом зараженных в регионах юга России, а также странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, собирается в справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина размещены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".