Спортивные журналисты сочли добровольными извинения Харитонова перед Кадыровым

10 июля 2020, 20:51

Боец ММА Сергей Харитонов извинился перед Рамзаном Кадыровым и клубом "Ахмат" без принуждения, заявили спортивные журналисты и спортсмены. Они не исключили, что инициатором извинений могли быть представители "Ахмата", обеспокоенные тем, что репутация бойца Александра Емельяненко может негативно повлиять на имидж клуба.

Как писал "Кавказский узел", 3 июля Сергей Харитонов дал "жесткое интервью", в котором, в частности, прокомментировал конфликт вокруг "детских боев" в Грозном и поведение бывшего бойца "Ахмата" Александра Емельяненко. После этого Харитонов записал видеообращение, в котором заверил, что уважает Рамзана Кадырова и чеченский бойцовский клуб "Ахмат", и извинился на тот случай, если кто-то подумал иначе. Самого Емельяненко Харитонов вызвал на ринг, чтобы решить конфликт там. Пользователи Instagram сочли извинения вынужденными.

Старший брат бойца Александра Емельяненко, Федор, будучи президентом российской Федерации смешанных единоборств, в 2016 году раскритиковал "детские бои" в Грозном, на которых победили трое несовершеннолетних сыновей Рамзана Кадырова. Так, один из них нокаутировал соперника, но отец и тренер нокаутированного ребенка заявили, что бои были постановочными. Представители окружения Кадырова в ответ на критику озвучили оскорбительные высказывания в адрес президента Федерации смешанных единоборств. Вскоре после этого в Москве было совершено нападение на дочь Федора Емельяненко. Конфликт между главой Чечни и братом не помешал Александру Емельяненко присоединиться к клубу "Ахмат", а который он выступал в 2016-2018 годах.

Инициаторами видеообращения Харитонова могли быть представители клуба "Ахмат", которые порекомендовали ему сделать разъяснения относительно интервью, предположил ведущий "Спорт FM" Роман Мазуров.

"В своем интервью, которое он дал нашему проекту "Хуквам", Харитонов говорил о Емельяненко как о преступнике и насильнике (Александр Емельяненко был осужден за изнасилование. - Прим. "Кавказского узла"). А Емельяненко сейчас тесно связан с клубом "Ахмат". Поэтому не исключаю, что из клуба могли связаться с Сергеем с тем, чтобы он прояснил свои слова и объяснил, что его слова никак не относятся к клубу "Ахмат" и адресованы исключительно Емельяненко. Потому что все, что говорил про Емельяненко Харитонов - это наносит ущерб бренду бойцовского клуба "Ахмат". Я так вижу ситуацию", — пояснил ведущий "Спорт FM" корреспонденту "Кавказского узла".

В своем интервью Сергей Харитонов привел примеры недостойного поведения Александра Емельяненко. "Такие вот мерзости. Если люди его за своего принимают, зная такие истории, значит, такие же люди", — заключил он. Поведение Емельяненко Харитонов критиковал и раньше. Так, в марте 2019 года, когда нетрезвого Емельяненко задержали в Кисловодске при попытке скрыться после ДТП, Харитонов обратился к главе Чечни с просьбой "закрыть" Емельяненко на территории Чечни, чтобы он "не натворил более серьезных дел".

Извинения перед клубом "Ахмат" неудивительны, отметил спортивный журналист Дмитрий Ремизов. "Если в предложении появилось слово "Ахмат", а после него последовал негатив, нужно извиниться. И пусть негатив не направлен в отношении клуба — для профилактики нужно. Это уже стандартная практика", — сказал Ремизов корреспонденту "Кавказского узла".

При этом журналист не считает, что Харитонова заставили извиниться. "Наверное, некоторые его знакомые из "Ахмата" не вникли в суть его ответа на вопрос и спросили, что ему не нравится в их клубе. Уверен, что эти вопросы не содержали в себе угрозы. Чтобы не отвечать им по отдельности, он ответил всем. Правильно ли сделал? Сергею виднее", — добавил Дмитрий Ремизов.

В самой Чечне регулярно приносятся публичные извинения, часть которых демонстрируется в эфире республиканского телеканала. Люди вынуждены публично каяться после давления и угроз, указала Международная кризисная группа в своем докладе "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном на "Кавказском узле". С подачи Рамзана Кадырова практика публичных извинений распространилась и за пределы республики, отмечается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Слова Харитонова не были извинениями в полном смысле этого слова, указал комментатор ММА на "Матч ТВ" Вадим Фурсов. "С моей точки зрения то заявление, с которым в своем видеообращении выступил Харитонов по поводу клуба "Ахмат", это, скорее, не извинения, а пояснение своих слов, ранее сказанных в его интервью. Он тогда еще говорил, что прекрасно относится к "Ахмату", его бойцам, а это его отношение не относится к Емельяненко. То есть он объяснил, что он уважает руководство клуба, но не бойца Емельяненко, и что его заявления не связаны с клубом", — сказал Фурсов корреспонденту "Кавказского узла".

Аудитория ММА — и фанаты, и бойцы, и организаторы боев — очень эмоциональна, указал Вадим Фурсов. "Зачастую многие даже до конца не слушают интервью и на отдельно взятые, не очень приятные им слова агрессивно реагируют. Мне кажется, он записал видео именно с целью прояснить ситуацию для всех. Я хорошо знаю Сергея и не думаю, что видео он записал из-за опасений и угроз. Это легенда русского ММА, человек не робкого десятка, он дрался с топовыми бойцами, является офицером запаса ВВС. Учитывая все это, мне не кажется, что он кого-то испугался. Он все сделал по своему решению, по своей инициативе", — подчеркнул Вадим Фурсов.

Сергей Харитонов искренне хотел исключить недопонимание с руководством клуба "Ахмат", с которым сотрудничал несколько лет, и лично с Рамзаном Кадыровым, с которым находится в хороших отношениях, считает боец американской спортивной организации Bellator ММА Александр Шлеменко. "Мне кажется, здесь роль сыграли его личные отношения с главой Чечни и сотрудничество с клубом «Ахмат». Когда есть личные отношения, люди знакомы друг с другом, знают друг друга, то важно делать шаги, чтобы исключить возможное недопонимание. В целом это правильный поступок со стороны бойца", — сказал боец корреспонденту "Кавказского узла".

Шлеменко не считает, что Харитонова вынудили извиниться. "Зная Сергея, я могу сказать, что вряд ли его возможно напугать и заставить извиниться. Думаю, это его инициатива. Это поступок сильного человека. Только сильные могут в чем-то признать свою неправоту, принести извинения. Кроме того, сильного человека нельзя напугать и заставить принести извинения. Такая попытка может стать причиной контрответа, который точно никому не понравится. Поэтому сделать шаг и уладить возможное недопонимание — мудрое решение", — подчеркнул он.

По мнению Шлеменко, Сергей Харитонов ассоциирует Александра Емельяненко с Рамзаном Кадыровым и клубом "Ахмат", поэтому и принес извинения им, а не бойцу. "Отношения главы Чечни и бойца [Александра Емельяненко] не ограничиваются спортом. Мало кто из спортсменов так близко общается с Рамзаном Кадыровым, может так часто бывать в его резиденции, проводить с ним время. Поэтому и Харитонов принес извинения им, ассоциируя Емельяненко с Кадыровым и клубом", — отметил Александр Шлеменко.

В январе Емельяненко задержали на тренировочной базе силовики, которые заявили, что он был пьян и вел себя неадекватно. Суд в Анапе признал Емельяненко виновным в хулиганстве и назначил ему семь суток административного ареста.

Московский тренер по кикбоксингу Константин Серебренников также не считает, что Харитонов извинился под давлением.

"Извинения были искренними, не под давлением. Поводов думать, что бойца заставили, у меня нет. С той стороны не было жесткой реакции на его интервью, чтобы думать, что он испугался и извинился. Нет, здесь все в рамках человеческой и мужской логики. Всегда лучше решать недопонимание таким образом, чем усугублять ситуацию. Слова бойца могли не так понять и принять как оскорбление, поэтому объясниться, пояснить свои слова и принести извинения на случай, если не так был понят, правильный шаг. Противостояние двух бойцов должно быть решено по спортивным правилам и не создавать лишних конфликтов с другими людьми", — сказал боец корреспонденту "Кавказского узла".

Болельщики 14 лет ждали боя между Харитоновым и Емельяненко

Александр Емельяненко и Сергей Харитонов не встречались на ринге с 2006 года, отметил комментатор ММА Вадим Фурсов. "Они дрались в Японии в 2006 году. Оба были молодыми бойцами, соотношение сил было равным, оба подавали большие надежды. Харитонов бодро начал поединок, но в итоге Емельяненко смог завершить бой досрочно в свою пользу. Потом череда взаимных подколов привела к затяжному конфликту двух спортсменов, которые раньше были в приятельских отношениях и тренировались вместе", — сказал Фурсов.

После первого боя Емельяненко и Харитонова многие ждали реванша, указал ведущий "Спорт FM" Роман Мазуров. "Эти два бойца долго оскорбляли друг друга, предлагали всевозможные варианты решения конфликта. Например, была идея провести бой на улице, после которого проигравший отрезает себе палец. Словом, этот конфликт разгорелся не вчера, а развивается уже долгие годы", — рассказал Роман Мазуров.

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Кроме того, "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".