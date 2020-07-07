Прокуратура утвердила обвинение по делу о ДТП с автобусом на Кубани

07 июля 2020, 13:03

Прокуратура Краснодарского края предъявила обвинение водителю автобуса, при столкновении с которым погибли три пассажира легковой машины, дело передано в суд, сообщило ведомство.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа 2019 года на автодороге "Новороссийск – Керченский пролив" столкнулись автобус и легковой автомобиль, после удара машины упали в обрыв. Были госпитализированы 44 человека, трое погибли. Позже в больнице скончалась пострадавшая в аварии девочка. По версии следователей, водитель автобуса нарушил правила дорожного движения.

Зампрокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Анапы, 42-летнего водителя автобуса, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кубани.

По версии следствия, 7 августа 2019 года, водитель сел за руль автобуса, в котором находились 40 пассажиров, выпив до этого таблетки, поскольку страдал эпилепсией. На шестнадцатом километре трассы "Новороссийск – Керченский пролив", находясь в токсическом опьянении, он потерял контроль за ситуацией на дороге из-за приступа эпилепсии, сообщило ведомство.

В результате водитель автобуса допустил столкновение с машиной "Volkswagen Touareg". В ее салоне были шесть пассажиров, трое из которых – дети от трех до 15 лет. "В результате ДТП все дети и 33-летняя потерпевшая, находящиеся в легковом автомобиле, погибли", – отметила прокуратура региона. Еще четыре участника аварии получили тяжелые травмы, сказано в сообщении.

"В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. <…> Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 6 статьи 264 УК РФ", – сообщило ведомство.

Пункт "а" части 6 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" – предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комментариев обвиняемого или его представителей относительно заявления прокуратуры Краснодарского края не поступало.