09 июня 2019, 13:46

Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи

Число пострадавших в аварии с участием двух туристических автобусов в Сочи достигло 26 человек, 23 из них госпитализированы, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", изначально в полиции сообщили об 11 пострадавших в этой аварии, случившейся на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической в Адлерском районе Сочи.

Позже в Минздраве Краснодарского края сообщили, что общее число пострадавших достигло 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, передает ТАСС.

Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных три ребенка, пишет со ссылкой на мэра Сочи Анатолия Пахомова RT.

По данным мэра, один из попавших в ДТП автобусов принадлежит частной туристической компании и должен был отвезти туристов в монастырь.

Примечание:

"ДТП с участием полицейского в Дербенте вызвало дискуссию о публичных извинениях", "Судья лишен водительских прав после резонансного ДТП на Кубани", "Начато расследование дела о гибели артистов в ДТП на Кубани"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

09 июня 2019, 13:24

  • Явка на выборах в Южной Осетии составила 22,55%

    Явка избирателей на выборах в парламент Южной Осетии к полудню достигла 22,55%, сообщила глава ЦИК. Главной интригой выборов стал вопрос, получит ли президент широкую поддержку в парламенте, счел политолог Николай Силаев.

09 июня 2019, 12:30

09 июня 2019, 11:36

09 июня 2019, 10:37

09 июня 2019, 10:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Справочник

Все справки

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Аналитика

Все статьи

Новости

Все новости

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии