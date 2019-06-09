Госпитализированы 23 пострадавших при ДТП с двумя автобусами в Сочи

09 июня 2019, 13:46

Число пострадавших в аварии с участием двух туристических автобусов в Сочи достигло 26 человек, 23 из них госпитализированы, сообщили в Минздраве.

Как писал "Кавказский узел", изначально в полиции сообщили об 11 пострадавших в этой аварии, случившейся на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической в Адлерском районе Сочи.

Позже в Минздраве Краснодарского края сообщили, что общее число пострадавших достигло 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, передает ТАСС.

Четверо из госпитализированных находятся в тяжелом состоянии. Среди госпитализированных три ребенка, пишет со ссылкой на мэра Сочи Анатолия Пахомова RT.

По данным мэра, один из попавших в ДТП автобусов принадлежит частной туристической компании и должен был отвезти туристов в монастырь.