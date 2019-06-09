11 человек пострадали при ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи

09 июня 2019, 10:37

Десять взрослых и один ребенок пострадали сегодня в результате столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи, сообщили в МВД.

По данным ведомства, авария произошла сегодня на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической.

Столкнулись два экскурсионных автобусов. Один из них опрокинулся. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них один ребенок, сообщает со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю "Кубань 24".

"Кавказский узел" ранее писал, что 4 июня 15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области.