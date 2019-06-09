09 июня 2019, 10:37
11 человек пострадали при ДТП с экскурсионными автобусами в Сочи
Десять взрослых и один ребенок пострадали сегодня в результате столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи, сообщили в МВД.
По данным ведомства, авария произошла сегодня на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической.
Столкнулись два экскурсионных автобусов. Один из них опрокинулся. В результате ДТП пострадали 11 человек, среди них один ребенок, сообщает со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю "Кубань 24".
"Кавказский узел" ранее писал, что 4 июня 15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области.
"При столкновении поезда и грузовика в Адыгее пострадали 16 человек", "Судья лишен водительских прав после резонансного ДТП на Кубани", "Начато расследование дела о гибели артистов в ДТП на Кубани".
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