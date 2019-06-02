02 июня 2019, 21:40

15 человек пострадали при ДТП с автобусом в Ростовской области

Госпитализированы 11 из 15 пострадавших в результате автоаварии с участием пассажирского автобуса в Аксайском районе, сообщили в Минздраве.

Авария произошла сегодня на 1049-м километре трассы М-4 "Дон", проинформировало УГИБДД по региону.

По предварительным данным, водитель автобуса рейсом Ростов - Новочеркасск столкнулся с грузовиком MAN возле пешеходного перехода, а затем - с Kia Rio и грузовым Renault, пишет со ссылкой на представителя УГИБДД РИА "Новости".

По данным Минздрава региона, в результате ДТП пострадали 15 человек, 11 из них были госпитализированы. "Четырем пострадавшим помощь оказана амбулаторно, от госпитализации они отказались. 11 пострадавших доставлены в лечебные учреждения области, трое из них - дети", - цитирует представителя ведомства ТАСС.

Директор компании, которая осуществляла перевозку, сообщил, что перед выходом в рейс автобус был технически исправен, водитель транспортного средства проходил медицинский осмотр, был трезв и здоров.

"Кавказский узел" ранее писал, что 16 апреля три человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутки и грузовика в городе Шахты Ростовской области.

Примечание:

"Виновник резонансного ДТП близ Ростова осужден на 5,5 года колонии", "Следствие сообщило о пяти погибших в ДТП под Константиновском", "Суд отказался ужесточить приговор виновнику ДТП в Сочи".

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