Власти Сочи пообещали помочь пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам

10 июня 2019, 18:39

Пострадавшим в ДТП с двумя автобусами туристам окажут помощь в прохождении реабилитации после лечения и покупкой билетов на обратную дорогу, пообещали власти Сочи.

Как писал "Кавказский узел", после столкновения двух экскурсионных автобусов на пересечении улиц Старообрядческой и Таврической в Адлерском районе Сочи в больницах оказались 23 человека. Общее число раненых составило 26 человек, среди них трое детей.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов посетил пострадавших в больницах туристов и заявил, что власти города готовы помочь в решении вопросов по выплатам медицинской страховки, замене билетов на авиа- и железнодорожный транспорт на другие даты, и других, связанных в том числе с реабилитацией туристов. Об этом сегодня пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу горадминистрации.

"Власти Сочи совместно с туристическими компаниями помогут пострадавшим. Для тех, кто примет решение остаться в Сочи на отдых после лечения или, наоборот, захочет вернуться домой, будет оказываться всяческое содействие, чтобы люди не несли дополнительных затрат", - цитирует агентство мэра Пахомова.

По последним данным, на лечении в трех учреждениях здравоохранения Сочи остаются 19 пациентов, в том числе двое детей. Жизни пострадавших в ДТП ничего не угрожает, подчеркивает агентство.

В свою очередь в управлении МВД по Краснодарскому краю и СКР по региону заявили, что начали проверку обстоятельств ДТП, пишет портал "Кубань 24". По окончании проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.