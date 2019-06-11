20 пострадавших остаются в больницах после аварии автобусов в Сочи

11 июня 2019, 13:47

17 жертв дорожной аварии с туристическими автобусами остаются на лечении в сочинских клиниках, еще трое вертолетом были доставлены в Краснодар. Власти Сочи заявили о нарушениях при перевозке туристов и анонсировали проверки экскурсионных автобусов.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня после столкновения двух экскурсионных автобусов в Адлерском районе Сочи в больницах оказались 23 человека. Общее число раненых составило 26 человек, среди них трое детей. Пострадавшим в ДТП туристам власти пообещали помощь в прохождении реабилитации после лечения и покупкой билетов на обратную дорогу. Краснодарские управления СКР и МВД начали проверку.

Один пострадавших в дорожной аварии турист был выписан из больницы в Сочи. В трех городских медучреждениях на лечении еще остаются 17 человек, со ссылкой на горадминистрацию сообщает сегодня «Интерфакс». По данным властей Сочи, еще троих жертв ДТП вертолет санавиации доставил в клинику Краснодара.

Одного ребенка и взрослого пострадавшего эвакуировали в Краснодар после консультаций с ведущими краевыми специалистами вчера, 10 июня. Также обсуждался вопрос о транспортировке еще одной туристки, говорится в сообщении на сайте администрации Сочи 10 июня.

Туристы находились в автобусах непристегнутыми, а дети сидели у них на коленях, рассказал о выявленных нарушениях глава Сочи Анатолий Пахомов. «Напрямую обвинить кого-то мы не можем…Дети сидели на коленях, а раз сидели на коленях, непристегнутые, значит, нарушения были, а также масса других вещей», - процитировала Пахомова его пресс-служба. По словам градоначальника, на перекрестке, где произошло ДТП движение машин неинтенсивное, поэтому причиной аварии, по мнению Пахомова, стала невнимательность водителей.

Городские власти также анонсировали проверки сотрудниками ДПС всех экскурсионных автобусов на предмет безопасности перевозки пассажиров, отмечается в сообщении.

Ространснадзор заявил о проверки компаний-перевозчиков, чьи автобусы попали в ДТП, говорилось в сообщении на сайте ведомства 9 июня.