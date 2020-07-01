Жители Волгограда критически оценили "пакетное" голосование по поправкам в Конституцию

01 июля 2020, 04:27

Участники голосования в Волгограде заявили, что согласны не со всеми нововведениями в документ, и высказали сомнения, что они изменят к лучшему ситуацию в регионе.

Как писал "Кавказский узел", с 25 июня по 1 июля в России, в том числе и на юге страны, проходит голосование по поправкам к Конституции. Ранее опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России раскритиковали поправки. 29 июня члены волгоградского отделения партии "Яблоко" провели одиночные пикеты против внесения поправок в Конституцию и раскритиковали саму процедуру голосования.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального собрания. Его одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья вопреки акциям протеста в регионах. О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".

У входа на участок для голосования №1006, который располагается в здании областной детской библиотеки в Заполотновской части Центрального района Волгограда, 30 июня дежурила сотрудница библиотеки. Она измеряла у входящих в здание температуру и раздавала перчатки и маски. Также же на участке дежурили двое полицейских, передал корреспондент "Кавказского узла".

В центре актового зала была установлена баррикада из стульев, вокруг которой стрелками, наклеенными на полу, указывалось направление движение для участников голосования. За стульями стояла урна для бюллетеней. Кабинки для голосования зашторивались. В зале работали три сотрудника избиркома, они были в масках.

Меры безопасности также были строги на участке для голосования №1011, расположенном в холле центра культуры и досуга «Родина», №1008, находящемся на первом этаже школы №10 и участке №1007, расположенном в бревенчатой пристройке школы «Поколение». Там измеряют температуру тела, всем входящим дезинфицируют руки, раздают маски и перчатки, увлажняют антисептиком коврики, лежащие у входа.

На участках №1007 и №1006 отсутствовали наблюдатели. Председатель участковой избирательной комиссии на участке №1007 пояснил, что все пять наблюдателей находились «на выезде». Председатель участковой избирательной комиссии Елена Хайрулинана участке №1006 не уточнила, где находятся наблюдатели. «Я знаю только, что наблюдатели у нас от партии «Единая России», от Союза женщин и от профсоюза», - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла".

Из пяти наблюдателей, контролировавших процесс голосования на участке №1011, в зале находилась только 27-летняя сотрудница медицинского государственного университета Галина Медведева. «Я позвонила по телефону, сказала, что хочу быть наблюдателем. Так вот им и стала», - пояснила она корреспонденту "Кавказского узла". Она не уточнила, какую партию или организацию она представляет.

Елена Воронцова была единственным наблюдателем в участковой избирательной комиссии №1008. Она пояснила корреспонденту "Кавказского узда", что работает в школе, она техсотрудник. По словам Воронцовой, помимо наблюдения за ходом голосования она занимается еще и уборкой помещений. «За чистотой смотрю, убираю. Техничка убирает, но когда ее нет и грязно, нужно убирать мне», - пояснила наблюдатель. Она также не смогла ответить, какую партию представляет.

По словам Воронцовой, на этом участке работают пять наблюдателей, они сменяются каждые четыре часа. По ее словам, в школе обычно одновременно находится один-два наблюдателя. «Люди спокойные приходят. Нарушений нет. Все пять дней я тут наблюдателем», - сказала наблюдатель.

Член регионального штаба общероссийского народного фронта (ОНФ) в Волгоградской области, глава регионального отделения партии «Родина» Константин Глушенок сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что ни ОНФ, ни партия «Родина» не обращались за предоставлением права наблюдения за голосованием в общественную палату Волгоградской области. «Решили в этом не участвовать», - пояснил он.

Представители от коммунистической партии не наблюдают за ходом голосования, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" член Волгоградского областного отделения КПРФ. Сотрудница горячей линии движения «Голос» сказала корреспонденту "Кавказского узла", что в Волгоградской области у организации нет ни куратора, ни наблюдателей.

Жители Волгограда высказали отношение к поправкам в Конституцию

Пенсионер Корней Удовиков, пришедший на голосование, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что сорок лет проработал на разных заводах токарем по металлу. Он сказал, что не согласен с голосованием «скопом за все поправки». «Отдельно надо по поправкам голосовать. Не со всеми поправками я согласен. Не устраивает меня такое голосование. Но на участок все же пришел», - отметил Удовиков. По словам пенсионера, его не пугает то, что голосование проходит в период пандемии. «Страха никакого не чувствую», - заключил он.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Инвалид второй группы Елена Страхова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что проголосовала по поправкам в Конституцию. Но она возмущена, что местная власть не заботится об инвалидах. "А местная власть по-старому работает. Ничего ведь не меняется", - сказала она. Инвалид пожаловалась, что недавно закрыли отделение банка, в которое ей было удобно ходить, а до ближайшего ей теперь надо добираться на такси. "И тротуары у нас разбитые, как тут старикам ноги не переломать?" - возмутилась пенсионерка.

Сотрудник автомастерской Евгений Крученых недоволен поправками в Коституцию. «Я уже телевизор смотреть не могу, радио слушать противно. Вот там все – бубубу. Пропаганда одна [...] И не постеснялись ведь в пору коронавируса голосование провести», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Рабочий-штукатур Ашырбай рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пять лет назад получил гражданство России. Он сказал, что родом из Киргизии, последние три года живет и работает в Волгограде, а до этого с 1993 года трудился на стройках Москвы. «Я гражданин России, но еще ни разу не голосовал. Я и не знаю, куда идти, где регистрироваться. Мне некогда этим заниматься. В выходные же никто (из чиновников) не работает», - сказал Ашырбай.

Студент колледжа Сергей Заволохин сказал корреспонденту "Кавказского узла", что голосовать не собирается. «Я не хочу потворствовать авторитаризму», - кратко он.

«На коллектив Волгоградского государственного университета руководство вуза не оказывало давления по поводу голосования. Я даже агиток в университете не видел», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" доцент ВолГУ Сергей Смирнов.

Сотрудник Волгоградского государственного аграрного университета Алексей казал корреспонденту "Кавказского узла", что в вузе не было агитации за поправки.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных горожан.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина".