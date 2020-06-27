Жители Ингушетии скептически настроены к голосованию по изменению Конституции

27 июня 2020, 04:36

137 избирательных участков открыто в Ингушетии для голосования по конституционным поправкам. Опрошенные "Кавказским узлом" жители объяснили нежелание участвовать в голосовании тем, что не ожидают улучшений в стране от изменения Конституции. Но жители, которые знакомы с работой избиркомов, полагают, что голосовать необходимо, чтобы никто не мог воспользоваться пустым бюллетенем.

Как информировал "Кавказский узел", представители ингушских тейпов Оздоевых, Бековых и Гагиевых направили президенту России открытые письма с отказом поддержать поправки в Конституцию в связи с "отсутствием диалога власти и общества и преследованием граждан страны по политическим мотивам". Затем к ним присоединились тейпы Хулхой и Шаухаловых, а также тейпы Торшхоевых и Аушевых. Открытые письма принимались советами старейшин ингушских тейпов единогласно. Бойкот голосования поддержали также тейпы Местоевых, Кодзоевых, Плиевых, Мохлой, Сейнарой, Арчаковых-Ганиевых. Сопредседатель Совета тейпов Ингушетии Мурад Даскиев и старейшина Муса Шаухалов считают, что голосование по конституционным поправкам юридически бесполезная процедура, ее проведение приведет к угрозе новой эпидемии. Зампредседателя Совета тейпов Ахмед-Башир Аушев отметил, что предлагаемые изменения в Конституцию усилят раскол в обществе.

Президент России Владимир Путин назначил дату общенародного голосования по поправкам к Конституции на 1 июля. Итоги голосования легко сфальсифицировать, указали опрошенные "Кавказским узлом" активисты регионов юга России. Уголовные дела за принуждение к голосованию возбуждаются крайне редко и лишь в единичных случаях заканчиваются реальным лишением свободы, отметили члены движения "Голос".

Голосование в Ингушетии проводится ежедневно с 25 июня с 08.00 мск до 20.00 мск. Избирательные участки оборудованы противоэпидемическими средствами, помещение снабжено специальной разметкой для избирателей. "Разметки и лента для того, чтобы была соблюдена дистанция, так как вирус еще не ушел. Перчатки, маски, антисептик вручаются при входе всем”, - рассказал корреспонденту "Кавказскому узлу" член избирательной комиссии одного из избирательных участков в Ингушетии.

Корреспондент 26 июня посетил избирательный участок №801 в Сунженском районе Ингушетии. Этот участок охраняется полицией, на входе стоят рамки металлоискателя, полицейские выборочно осматривают входящих.

"Эти шесть дней считаются досрочным голосованием, и они проходят в таком режиме. Выездное (голосование) мы устраиваем на машине, берем конверты с клапанами, кейс специальный. Каждый вечер составляем акт о количестве проголосовавших за день - 220 человек. Только 1 июля будет стационарное голосование. Есть люди, которые дистанционно, через портал "Госуслуги" заявление подают, и к ним выезжают. Заявок за сегодня шесть, вчера три, - рассказал член этой УИК "Кавказскому узлу". - Списки избирателей нам направила территориальная избирательная комиссия, мы отмечаем тех, кто переехал, составляем акты об уехавших, умерших и исключаем их из списков".

По его словам, раздача памятных сувениров на участке не планируется. "Воду нам предоставляли, но мы докупали, так как быстро кончается, так как в этой спецформе тяжело на жаре сидеть. Раньше [на выборах] подарки раздавали, сейчас нет. Воду предлагаем посетителям. Впервые проголосовавших нет, и подарков не предоставляется им, разве что очень старым избирателям: после санитарной обработки вручили им ручки, было двое стариков", - отметил он.

Всего в Ингушетии организована работа 137 избирательных участков. Проголосовать по поправкам в Конституцию можно либо лично на своем участке или на дому, вызвав члена участковой избирательной комиссии, сообщается на сайте избиркома республики.

Некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Ингушетии решили не участвовать в голосовании по поправкам к Конституции.

"Я работаю в торговой сфере много лет, не пойду голосовать, потому что... [власть] только обещает, но не делает, даже если... поправки примут, все равно к лучшему не изменится", - сказала, в частности, 29-летняя Дугурхан.

"Кавказский узел" опубликовал полный текст законопроекта "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

"Какие поправки? Даже не знаю о существовании этой Конституции, она существует? Не пойду, конечно, и дистанционно тоже, все равно лучше в этой стране не будет", - считает мастер монтажа 50-летний Юсуп.

"В голосовании пока не участвовал, занят подготовкой к экзаменам, не до этого”, - отметил 39-летний учитель Аслан.

"Не собираюсь голосовать за эти поправки, это несерьезно. Люди или не изучили Конституцию, или не изучили эти поправки. Это самая совершенная Конституция, что была у страны. Президент клялся защищать ее. А что сейчас? Я категорически против этого голосования и поправок, - сказал 55-летний Руслан Гайтукиев. - Я тщательно изучил каждую поправку, голосовать не буду. К чему такая срочность во время короновируса, это подозрительно. Показывать паспорт на расстоянии, неужели нельзя было дождаться подходящих условий?”

К 26 июня в Ингушетии было 470 активных больных коронавирусом, умерли от COVID-19 67 человек. Всего в республике заболели коронавирусом 2946 человек, из них выздоровели 2409. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Однако часть опрошенных убеждена в необходимости участия в голосовании. "Лучше проголосовать за или против - неважно. Не принуждали, тем более знают, что сейчас условия, коронавирус, обязательного [участия] нет", - сказал "Кавказскому узлу" пенсионер, наблюдатель на избирательном участке в Ингушетии Алаудин.

"Я принял участие в голосовании просто потому, чтобы за меня не поставили галочку, потому что в пустые бюллетени могут ставить их. Как-то я принимал участие в избирательной комиссии и знаю, как это устроено. Поэтому не надо давать шанса заполнить за вас бюллетень", - сказал 42-летний радиоведущий Ахмед Тангиев.

Проведенный опрос не носит репрезентативного характера и отражает только частные мнения опрошенных жителей республики.

11 марта закон о конституционных поправках был принят обеими палатами Федерального Собрания, 14 марта он был подписан президентом России, а 16 марта Конституционный суд одобрил поправки. Голосование планировалось на 22 апреля, но было перенесено из-за коронавируса. Закон о поправках в Конституцию одобрили парламенты Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Калмыкии, Карачаево-Черкесии, Дагестана, Астраханской и Волгоградской областей, Кубани и Ставрополья - вопреки акциям протеста в этих регионах. Конституционные поправки предполагают несменяемость власти, уверены их критики. Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики назвали изменение Конституции России переходом от федерализма к унитарности государственного устройства.

Новости о протестах против инициированных президентом конституционных поправок публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Конституция Путина". О процедуре голосования, первых результатах на Кавказе, количестве и сути поправок рассказывается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Юг России: как правят Конституцию".