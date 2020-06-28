Жители Азербайджана заявили о нехватке мест в лагере близ Куллара

28 июня 2020, 19:50

Часть жителей Азербайджана, ожидающих возвращения в страну на дагестанской стороне границы, вынуждены были разместиться не в палаточном лагере, а в гостиницах и окрестных селениях, ночевать в личных автомобилях.

Как сообщал "Кавказский узел", для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, на границе Дербентского и Магарамкентского районов был открыт пункт временного размещения. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая. Утром 24 июня в палаточном лагере были развернуты дополнительные места, столовая, медпункт и офис постоянного представителя Азербайджана, начали работу психологи и врачи. Поток прибывающих в лагерь снизился.

По вторникам в Азербайджан стали отправлять по 200 человек, а не по 120, как было раньше, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" живущий в лагере мужчина, отказавшийся называть свое имя. Он напрямую связал это с протестами, которые завершились арестами десятков азербайджанцев. "Когда 120 отправляли, это незаметно было. За неделю приезжало больше, чем уезжало", - отметил он.

Мужчина сообщил, что восемь месяцев проработал в Дагестане продавцом-консультантом, но лишился работы из-за ограничений по коронавирусу. "В связи с тем, что работы нет, я вынужден возвращаться домой. Если бы была работа, я продолжал бы работать", - пояснил он.

По оценке жителя Азербайджана, всего в лагере, окрестных селах и гостиницах ожидают выезда из России около 1500 его соотечественников. "15-50 человек каждый день прибывает сюда", - рассказал он. Мужчина подчеркнул, что мест в лагере хватает не всем, и часть прибывших вынуждены самостоятельно решать вопрос о ночлеге.

Он также сообщил, что с расширением лагеря усилиями азербайджанской стороны ситуация значительно улучшилась, в том числе и качество еды. По данным мужчины, азербайджанская сторона развернула лагерь на 1200 человек со всеми необходимыми удобствами. "Все туалетные принадлежности, стиральная машина, порошок дают. И зубную щетку, и зубную пасту - все там выдают", - рассказал житель Азербайджана. При этом он отметил, что живет в российской палатке, и не смог добиться от руководства лагеря вентилятора.

Жители селения Куллар очень помогают гражданам Азербайджана, находящимся в лагере, указал мужчина. "Это селение очень сильно помогало и помогает в данный момент нам: финансово, продуктами, одеждой. Сейчас в любую дверь постучусь, скажу, что что-нибудь нужно - не откажут", - отметил обитатель лагеря.

Другой обитатель лагеря, Рашид Садыков, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что до начала пандемии работал автомаляром в Москве, а затем решил вернуться на родину, для чего и прибыл в Дагестан. Мужчина рассказал, что до сих пор ждет размещения в лагере. Находясь на границе, он вынужден был ночевать прямо на земле, пока житель Куллара не предоставил ему и еще 20 жителям Азербайджана свой дом. По словам Садыкова, за время его пребывания на приграничной территории в Азербайджан отправили восемь партий человек.

Гражданин Азербайджана пожаловался на качество еды, предоставляемой российской стороной. Когда лагерь развернула и азербайджанская сторона, кормить стали лучше, отметил Садыков. "Наши нормальную еду дают. Там [в лагере, развернутом российской стороной,] такую давали еду, что мы не могли есть это", - рассказал мужчина. Он считает, что лагерь нужно развернуть не на российской, а на азербайджанской стороне.

Гражданин Азербайджана Абель рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с семьей с 14 июня живет на границе в своем автомобиле, продукты покупает за свой счет. Он считает, что имеет мало шансов вернуться в Азербайджан, поскольку его жена - гражданка России.

Еще один гражданин Азербайджана, Азер Мамедов, заявил, что ему также не нашлось места в лагере, и он с семьей поселился у знакомого. Он сказал корреспонденту "Кавказского узла", что нашел временный заработок и не планирует в ближайшее время возвращаться в Азербайджан, даже если предложат.

Ранее жители палаточного лагеря жаловались на качество еды, жару и неопределенность с возвращением на родину. 15 июня граждане Азербайджана устроили акцию протеста, которая переросла в столкновения с силовиками. В результате ранения получили четыре сотрудника правоохранительных органов, пострадали 10 азербайджанцев. 83 участников акции протеста поместили под арест на 10 суток, против 10 азербайджанцев было возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителям власти и умышленном уничтожении или повреждении имущества, все они были арестованы по решению суда на два месяца.

По данным правозащитников, все задержанные как по уголовным, так и административным делам были лишены эффективной юридической защиты, сообщило сегодня азербайджанское информагентство Turan.

Корреспондент "Кавказского узла" не смог проверить информацию о числе мест в азербайджанской части лагеря, поскольку в палатки его не пустили. Официальной информацией о численности людей в лагере "Кавказский узел" не располагает.

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