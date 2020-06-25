Суд продлил арест мэру Пятигорска

25 июня 2020, 18:57

Пятигорский городской суд оставил под стражей на три месяца мэра города Льва Травнева, который заподозрен в превышении полномочий.

"Кавказский узел" писал, что 25 апреля правоохранители сообщили о задержании бывшего мэра Пятигорска Травнева, в тот же день суд арестовал его на два месяца.

16 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Пятигорске был введен карантин, мэр города Андрей Скрипник был уволен. На его место был назначен Лев Травнев, однако через шесть дней и он оставил этот пост. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил, что чиновник отправлен на лечение. Ухудшение его здоровья он списал на напряженную борьбу с распространением коронавируса.

Пятигорский городской суд продлил арест бывшему главе мэрии города до 24 сентября, сообщил сегодня ТАСС со ссылкой на сотрудника суда.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий", которая предусматривает до семи лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности. По версии следствия, Травнев подписал постановление мэрии Пятигорска, разрешавшее местной жительнице строительство магазина на участке в охраняемой законом от застройки зоне.

Лев Травнев занимал пост мэра Пятигорска с 2006 по 2017 год. На этом посту его сменил Андрей Скрипник. В январе 2018 года стало известно, что Травнева назначили представителем губернатора на Кавказских Минеральных Водах. Журналисты тогда сочли понижением это назначение.

Комментариев Льва Травнева или его представителей относительно версии следствия пока не поступало.