Суд отправил Льва Травнева под стражу

26 апреля 2020, 22:58

Бывший мэр Пятигорска Лев Травнев, подозреваемый в превышении полномочий, по решению суда взят под стражу на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", 25 апреля правоохранители сообщили о задержании бывшего мэра Пятигорска Льва Травнева по делу о превышении должностных полномочий. По данным источника в ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, "вместе с Травневым по делу о превышении полномочий проходят один из сотрудников мэрии Пятигорска, а также один из сотрудников краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта".

16 апреля из-за роста заболеваемости коронавирусом в Пятигорске был введен карантин, мэр города Андрей Скрипник был уволен. На его место был назначен Лев Травнев, однако через шесть дней и он оставил этот пост. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров объявил, что чиновник отправлен на лечение. Ухудшение его здоровья он списал на напряженную борьбу с распространением коронавируса.

Решение о взятии Льва Травнева под стражу было принято сегодня Пятигорским городским судом по ходатайству следствия, сообщил "Интерфакс-Юг".

В отношении Травнева возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 286 УК России "Превышение должностных полномочий". Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, предполагает лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности.

Следствие установило, что "чиновник подписал постановление администрации Пятигорска о выдаче местной жительнице разрешения на строительство магазина на предоставленном ей земельном участке".

"Он (земельный участок - прим. "Кавказского узла") расположен в пределах границы второй горно-санитарной охраняемой зоны Пятигорска, где запрещено строительство объектов и сооружений, не связанных с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха", - цитирует сотрудника главного управления МВД по Северному кавказу ТАСС.

Травнев заключен под стражу на 1 месяц и 29 суток, добавило агентство.

Лев Травнев занимал пост мэра Пятигорска с 2006 по 2017 год. На этом посту его сменил Андрей Скрипник. В январе 2018 года стало известно, что Травнева назначили представителем губернатора на Кавказских Минеральных Водах. Журналисты тогда сочли понижением это назначение.

Комментарии самого Травнева или его официальных представителей "Кавказский узел" не располагает. По состоянию на 22.45 мск на сайтах ГУ МВД по СКФО, Следкома и прокуратуры региона, а также на сайте Пятигорского горсуда нет информации об избрании меры пресечения Льву Травневу.