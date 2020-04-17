Начальники полиции и ГИБДД в Георгиевске арестованы по делу о превышении полномочий

17 апреля 2020, 17:51

Руководители отделов МВД и ГИБДД в Георгиевском городском округе Ставрополья заподозрены в превышении полномочий и уволены после служебной проверки.

По данным следствия, в декабре 2018 года сотрудники ГИБДД остановили грузовик одного из местных заводов и составили административный протокол на водителя, который вышел в рейс без обязательного медосмотра. Однако "начальник межмуниципального отдела МВД России по Георгиевскому городскому округу Сергей Боцманов и начальник отдела ГИБДД межмуниципального отдела МВД по Георгиевскому городскому округу Михаил Бучаидзе <...> не привлекли юридическое лицо к административной ответственности, незаконно освободив от наказания в виде штрафа", говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России. По данным ведомства, полицейские "систематически оказывали покровительство предпринимателю".

На работе и по месту жительства подозреваемых проведены обыски, оба заключены под домашний арест по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, говорится в сегодняшней публикации на сайте Следственного комитета России.

Подозреваемые уволены, сообщили в пресс-служба краевого главка МВД. "По данному факту в 2019 году была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудники полиции уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам", - сообщил представитель ведомства. Непосредственные начальники уволенных были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, передал информацию МВД "Интерфакс".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в ноябре 2019 года после возбуждения дела о злоупотреблении полномочиями был уволен министр строительства Ставропольского края Алексей Когарлыцкий.