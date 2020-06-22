Близкие Хангошвили призвали защитить их от российских спецслужб

22 июня 2020, 23:25

Родственники убитого в Берлине уроженца Панкисского ущелья Зелимхана Хангошвили обратились к властям Германии и Швеции с просьбой о защите, заявив о страхе преследования со стороны российских спецслужб.

Как сообщал "Кавказский узел", Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа 2019 года. По подозрению в его убийстве задержан гражданин России, который в феврале был повторно арестован федеральной прокуратурой Германии. Родные и знакомые убитого предположили, что в его устранении были заинтересованы как российские, так и грузинские спецслужбы. 18 июня стало известно, что дело об убийстве Хангошвили передано в суд. По данным немецкой Генпрокуратуры, обвиняемый по делу получил задание от российских властей.

Подозреваемый в убийстве проходил службу в спецназе ФСБ "Вымпел", озвучили 6 декабря 2019 года итоги совместного расследования издания The Insider, Bellingcat и Der Spiegel. Позднее, в феврале 2020 года, эти издания указали, что биллинг телефонов подозреваемого подтверждает его неоднократные звонки сотрудникам спецназа ФСБ России, а также посещение тренировочных баз российских спецслужб. Бывшие спецназовцы назвали выводы журналистов фейком. Эти данные противоречат прежней версии о причастности к убийству Хангошвили окружения Кадырова. Сам Кадыров ранее также заявил, что власти Чечни и России не имеют отношения к убийству Зелимхана Хангошвили. "Если мы причастны, то пусть докажут", - сказал он. Смерть Хангошвили Кадыров объяснил "внутренними разборками".

Заявление семьи Зелимхана Хангошвили распространили его адвокаты.

"Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции […] К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан", - цитируется перевод обращения близких Хангошвили на сайте немецкого издания Deutsche Welle.

Родственники Хангошвили также выразили радость в связи с тем, что "после тщательного расследования" Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения. "Следствие выяснило, что наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей", - говорится в заявлении.

По данным Генпрокуратуры Германии, обвиняемый в убийстве Хангошвили проживал в Германии как беженец, а в 2000-2004 годах воевал против федеральных войск. По версии следствия, гражданин России получил задание об убийстве грузинского гражданина от российских "государственных ведомств". "Подоплекой приказа об убийстве было то, что жертва находилась в оппозиции к центральным властям России, правительствам автономных республик Чечня и Ингушетия и пророссийскому правительству Грузии", - говорится в сегодняшнем заявлении на сайте Генпрокуратуры Германии.

Посольство России в Германии отвергло обвинения немецкой Генпрокуратуры, указав на недостаточность фактов и доказательств.

"Считаем выдвинутые против российских госструктур обвинения беспочвенными и голословными […] Что касается звучащих в Берлине угроз о возможных дальнейших мерах против России, то в случае их реализации без реакции они оставлены не будут", - говорилось в заявлении посла России в ФРГ Сергея Нечаева, опубликованного на сайте посольства 18 июня.

Отметим, что власти Германии предоставили статус беженцев вдове и детям Хангошвили 21 октября 2019 года. Бывшая жена Хангошвили сообщила, что рада решению предоставить ей и ее четырем детям статус беженца. "Дети теперь могут расти в безопасности, для меня это значит очень много", - привело ее слова издание.

Владимир Путин объявил убитого в Германии Зелимхана Хангошвили одним из организаторов взрывов в метро Москвы. Представители чеченской диаспоры в Европе прямо связали убийство Хангошвили с деятельностью российских спецслужб. Преследование Хангошвили было связано с "его участием во второй чеченской военной кампании в качестве командира", пояснил тогда "Кавказскому узлу" руководитель немецко-кавказского общества в Берлине Эккехард Маас.

"Кавказский узел" опубликовал биографию Зелимхана Хангошвили и справочный материал "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".