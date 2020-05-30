Обращение Кадырова к сторонникам Ичкерии* вызвало скепсис у аналитиков

30 мая 2020, 18:46

Обещание Рамзана Кадырова простить оппонентов из числа чеченской диаспоры сделано ради саморекламы, реального отклика оно не получит, считают политолог Дмитрий Орешкин, правозащитница Светлана Ганнушкина и блогер Тумсо Абдурахманов. Добиваясь отказа сторонников независимости Чечни от их взглядов, Кадыров надеется реабилитировать себя в глазах народа, заявил глава правительства Ичкерии* за рубежом Ахмед Закаев.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров 27 мая заявил, что готов простить бежавших в Европу сторонников независимости Чечни, если они признают ошибочность своих взглядов.

Призыв прозвучал после серии громких убийств критиков Рамзана Кадырова в Европе. 23 августа 2019 года в Берлине был застрелен уроженец Панкисского ущелья, участник второй чеченской кампании Зелимхан Хангошвили, а выходец из Чечни Имран Алиев, известный как блогер Мансур Старый, был убит во французском городе Лилле в январе 2020 года. Первым убийством оппонента Рамзана Кадырова в Евросоюзе был расстрел 13 января 2009 года в центре Вены бывшего телохранителя главы Чечни Умара Исраилова, говорится в публикации "Кавказского узла" "Убийства критиков Кадырова в странах Евросоюза".

Обращение Рамзана Кадырова вряд ли найдет отклик у сторонников Ичкерии*, считает выехавший из России чеченский блогер Тумсо Абдурахманов.

"Не думаю, что кто-то из видных деятелей в Европе откликнется на этот призыв. Думаю, это очередная нахлынувшая волна милосердия на Кадырова на фоне болезни, не более", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

26 февраля на Тумсо Абдурахманова в Швеции напал мужчина, проникший в его квартиру с молотком. Абдурахманов обезоружил напавшего и вызвал полицию. Блогер опубликовал видео, на котором разговаривает с человеком, лежащим на полу комнаты в луже крови. Тот признается, что прилетел из Москвы по поручению некоего Абдурахмана из Грозного, но утверждает, что хотел только напугать блогера. По мнению Абдурахманова, шведские власти и после покушения не согласятся предоставить ему политическое убежище, в котором уже отказали ранее. "Кавказским узлом" таже опубликовано видео, записанное в мае 2016 года, где Кадыров озвучивает угрозы в адрес чеченской диаспоры в Европе.

Политический географ, ведущий научный сотрудник Института географии РАН Дмитрий Орешкин назвал заявление Кадырова пиаром. "Глава Чечни уже неоднократно демонстрировал общественности, что он является хозяином своего слова: хочет – дает слово, хочет – его забирает. К тому же ресурсы преследования его противников за пределами России уже иссякли. Слишком много проколов у него случилось в этом направлении деятельности. Исходя из всего этого, получается, что Кадыров хочет продать чучело вчерашней угрозы, используя такие, по его убеждению, козыри, как примирение, амнистирование", - заключил Орешкин.

Помимо недоверия обещаниям Кадырова, эмигранты не будут возвращаться из-за несогласия с политикой нынешних чеченских властей, полагает ученый. "Кадыров строит совсем не то государство, которое хотели бы видеть руководители Ичкерии*. Они были ориентированы больше на европейскую систему ценностей. А Кадыров строит заурядное государство с восточной деспотией", - заявил Дмитрий Орешкин корреспонденту "Кавказского узла".

Чеченская Республика Ичкерия* - непризнанное сепаратистское государственное образование (1991-2000), созданное после распада Советского Союза на части территории бывшей Чечено-Ингушской АССР и ликвидированное российской армией в ходе второй чеченской войны, говорится в справке "Кавказского узла".

По мнению Дмитрия Орешкина, Кремль не придает большого значения проблеме возвращения сторонников Ичкерии* в Россию. "Однако госчиновники не будут против, чтобы таким образом вернуть ичкерийцев* в Россию - тех, кто мутит воду и по-прежнему лелеет идею о суверенной Чечне. Как бы то ни было, но инициированная Кадыровым идея – это не уровень федерального правительства, это сфера деятельности самого Кадырова", - считает Орешкин.

Руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина уверена, что обращение Кадырова к сторонникам Ичкерии* является саморекламой. По ее словам, в комитет обращаются за помощью чеченцы, которые по той или иной причине были депортированы из Европы. "И никто из них не изъявляет желание вернуться на свою малую родину, в Чечню. Они обращаются за помощью в правозащитные организации, потому что хотят любыми путями вернуться в ту страну, откуда они были депортированы. Люди не желают возвращения в Чечню, потому что боятся за свою жизнь", - рассказала правозащитница корреспонденту "Кавказского узла".

Ранее те бывшие боевики, что не были причастны к убийствам, возвращались в Чечню, поверив словам Кадырова об амнистии, но обманулись, утверждает Ганнушкина. "Они возвращались с уверенностью, что будут амнистированы. Так им обещал Кадыров. Но после возвращения на родину они были задержаны. Одних посадили, потому что под пытками они вынуждены были дать признательные показания об участии в терактах, нападениях на сотрудников полиции. А другие пропали бесследно, и родным вот уже несколько лет неизвестна их судьба. У нас большая папка заявлений от родственников, которые просят помочь в розыске их сыновей", - сообщила Ганнушкина.

Правозащитница отметила, что об этом известно и в Чечне, и в тех странах Европы, где живут чеченцы. "Сомневаюсь, что кто-то, услышав призыв Кадырова вернуться, начнет собирать чемоданы. Ни ожидающая ичкерийцев* амнистия, ни то, что Кадыров обещает их простить, навряд ли заставит их поверить в искренность главы Чеченской Республики", - резюмировала Светлана Ганнушкина.

В июле 2010 года Рамзан Кадыров призывал участников вооруженного подполья, в том числе бывших боевиков, которые уехали в Европу, явиться с повинной, указав, что глава Чечни по закону не имеет полномочий объявлять амнистию. "Закон позволяет им (боевикам), явиться с повинной. Если они не совершали убийства, тяжкие преступления... гарантируем честное, беспристрастное расследование", - заверил Кадыров.

Активист Муса Ломаев также сомневается, что призыв Кадырова найдет отклик у эмигрантов. По его словам, несколько чеченских семей из Турции заручились от Кадырова гарантией, что по возвращении в Чечню получат жилье взамен разрушенного во время боевых действий, а главы семейств не будут преследоваться за свои политические взгляды. После этого они вернулись на родину. "Многодетные семьи получили жилье, но большинство живут в съемном. А за то, что некоторые принимали участие в боевых действиях даже после амнистирования, они были арестованы и получили сроки", - заявил Муса Ломаев корреспонденту "Кавказского узла".

Ломаев указал, что возвращению эмигрантов препятствуют как политические, так и экономические причины. "В странах Евросоюза, в США и Канаде работают врачи, ученые, музыканты, модельеры чеченской национальности. Эти люди получили образование в Европе, и здесь же работают. Уверен, будь в Чеченской Республике другое руководство, то многие бы вернулись, чтобы работать на благо своей родины. Но как можно возвращаться туда, где нет работы, где пропадают люди, где каждого инакомыслящего заставляют извиняться, и вся республика видит, как унижают многодетную мать, врача, старика, да любого, кто что-то не так сказал, не так посмотрел. Издевательство над жителями республики изощренное, эти унижающие человеческое достоинство шоу показывают по телевидению. Из Чечни бегут, а не возвращаются туда", - заключил Ломаев.

О практике принуждения к извинениям, которая с подачи властей Чечни распространилась и за пределами Северного Кавказа, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику публичных извинений на Кавказе. Материалы о нарушениях прав человека в Чечне и борьбе Рамзана Кадырова с инакомыслящими "Кавказский узел" размещает на странице "Инакомыслие в Чечне".

Мотивом обращения Рамзана Кадырова к чеченской диаспоре в Европе является желание добиться собственной нравственной реабилитации, но серьезной реакции на заявление Кадырова не последует, считает председатель правительства Чеченской Республики Ичкерия* за рубежом Ахмед Закаев. "Люди, которые находятся в Европе - а это сотни тысяч людей, - в последние годы свободно ездят домой, строятся, поддерживают родственников, имеют двойное гражданство стран ЕС и России, что дает им возможность перемещаться. Эта война и противостояние последних 25 лет, если не говорить о тех потерях, которые понесли чеченцы, с положительной стороны стала тем, что десятки тысяч людей получают здесь серьезное образование, становятся профессионалами, что является потенциалом для будущего. Но я не думаю, что эти люди, которые никак не связаны ни с сопротивлением, ни с нашей идеей независимости, это новое поколение выросших в Европе чеченцев каким-либо образом захотят запачкаться, идя на службу к Кадырову", - заявил Закаев. Он отметил, что в Европе "выросло поколение свободных людей". "Они вряд ли когда-либо смирятся с тем, что представляет из себя Кадыров, с его диктатом, с унижением, которое вынуждены испытывать многие чеченцы", - сказал Ахмед Закаев. По мнению чеченского политика, региональным и федеральным властям следовало бы обратить внимание не продолжающийся отток населения из Чечни. "Если там такая благодать, почему по сегодняшний день чеченцы оттуда уезжают? Это и есть реальная картина, а не та пропаганда, которую озвучивают Владимир Путин и Рамзан Кадыров", - заявил Ахмед Закаев. Он считает, что Кадырова "беспокоит политически активная часть диаспоры". "Это, в частности, и правительство, которым я руковожу, и чеченцы, которые стоят на идеях независимости - пока есть эти люди, его будут считать предателем, он это знает. Рамзану Кадырову не терпится реабилитировать себя. Возвращение чеченцев, которые имели политические разногласия с существующим режимом - это морально-нравственная реабилитация Кадырова", - подчеркнул Закаев. Председатель правительства Ичкерии* указал также, что у Кадырова нет полномочий амнистировать или реабилитировать возвращающихся эмигрантов. "Это не в его компетенции. Амнистии, которые объявлялись ранее, это не для чеченцев, не для тех, кто оказывал вооруженное сопротивление или им помогал. Это амнистия для участников [вооруженного конфликта] с российской стороны - многие из них сидят за совершение преступлений, нарушение уставных взаимоотношений, нарушался российский закон среди военных и силовиков. И именно их реабилитируют и амнистируют", - пояснил Ахмед Закаев.

Кадыров недоволен только несколькими представителями чеченской диаспоры

Рамзан Кадыров в разговоре со своим помощником, директором ЧГТРК "Грозный" Ахмедом Дудаевым, завил, что в целом положительно относится к чеченской диаспоре. "Это мой народ, который я люблю. Как я могу быть ими недоволен? Я знаешь, кем недоволен? Теми 6-7 людьми, которые с поднятым флагом выходят болтать, ради получения социального пакета. Они идейно знают, что неправы. Вот эти 5-6 человек - ими я недоволен", - перевел корреспондент "Кавказского узла" видео от 27 мая, в котором глава Чечни призвал "ичкерийцев"* признать свою неправоту.

Кадыров подчеркнул, что эмиграция в период вооруженного конфликта в Чечне была оправданной, а в самом по себе существовании чеченской диаспоры он плохого не видит. "В Европе сотни тысяч именитых профессоров, докторов, ученых. Чем больше мы распространяемся везде, тем лучше. <...> Кто меня расстраивает? Это те, кто <...> знает, что они неправы, но тем не менее выходят, говоря, что у них есть какая-то идея. Но у того, что они говорят, нет никакого основания. <...> И они это знают. Они знают, что нет Ичкерии*, нет эмирата Кавказа**, нет Иблисского государства (Иблис - предводитель джиннов. - Прим. "Кавказского узла")", - сказал глава Чечни.

Он заявил, что готов простить любого, в том числе за переходы на личность. "У каждого бывают свои политические взгляды, виды. То, что касается личности, семьи - твоей мамы, жены, сестры... Тот, кто болтает про них, его без наказания, которое осуществимо, не оставим. Однако, тем не менее, если он все понял, извинился, то и его простим", - заключил Рамзан Кадыров.

Обращение Кадырова актуализировало проблему амнистии участников чеченских войн

Амнистии в Чечне проводились в 2013 году - по случаю 20-летия Конституции России, и в 2015 году - в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне. Эти амнистии не распространялись на участников вооруженного подполья.

По сути, амнистии участников вооруженного конфликта в Чечне не было, считает председатель совета ПЦ "Мемориал" Александр Черкасов. "Под амнистию подпадали только силовики, и по идее любого участника конфликта сейчас можно привлечь к ответственности", - заявил он в апреле 2019 года.

Вопрос об амнистии сторонников Ичкерии* поднимался в ходе спора блогера Тумсо Абдурахманова со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым. Как заявил Даудов, по призыву первого главы Чечни Ахмата Кадырова "десятки тысяч сложили оружие, вернулись и попали под амнистию". Тумсо заявил на это, что таких было не больше тысячи.

Сам Даудов во время первой и второй чеченских войн участвовал в вооруженных столкновениях на стороне боевиков. Позже Даудов вспоминал: "Когда Ахмат-хаджи объявил амнистию, я прятался у своей тетки. На мне не было крови, я сразу же вышел из леса, как и тысячи парней", говорится в его биографии, подготовленной "Кавказским узлом".

* органы власти Чеченской Республики Ичкерия внесены в списки террористических организаций, участие в их деятельности является уголовно наказуемым деянием.

** запрещенная в России террористическая организация.