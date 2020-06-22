Полевой госпиталь в дагестанском Буйнакске. Фото: Министерство обороны РФ

22 июня 2020, 08:30

Военные врачи отчитались о выздоровлении 200 пациентов с COVID-19 в Дагестане

В мобильных полевых госпиталях в Буйнакске и селе Ботлих лечение от коронавирусной инфекции проходят 45 зараженных, 200 пациентов выздоровели, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в мае военные развернули в Буйнакске и селе Ботлих два полевых госпиталя и палаточных лагеря для пациентов с подозрением на COVID-19. Вместе с двумя полевыми госпиталями лагеря смогут принять до 900 пациентов, подсчитали в Минобороны. 16 июня стало известно, что военные врачи вылечили около 100 пациентов, еще 60 находятся под наблюдением.

21 июня в Дагестане насчитывалось 7188 зараженных, из них 348  умерли. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За месяц курс лечения в полевых госпиталях в Ботлихе и Буйнакске прошли порядка 200 жителей труднодоступных районов республики, сообщило сегодня со ссылкой на Минобороны России РИА "Новости". После выздоровления они были выписаны домой, информировало военное ведомство.

По данным министерства, еще 45 пациентов остаются на стационарном лечении в инфекционном и госпитальном отделениях.

Кроме того, продолжают работать выездные бригады военных врачей - они принимают жителей горных районов Дагестана в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Во время выездных консультаций помощь врачей получили около 1,3 тысячи жителей республики, говорится в сообщении.

На сайте Минобороны России информации о ситуации в военных лагерях в Ботлихе и Буйнакске по состоянию на 8.20 мск сегодня нет.

Напомним, что в Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония". Она объяснила это тем, что взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек, сообщила она 22 мая.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

Верующие Северного Кавказа готовы отложить хадж из-за пандемии", "Дагестан опередил другие регионы СКФО по приросту смертей от COVID-19", "Верующие Северного Кавказа готовы отложить хадж из-за пандемии".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

22 июня 2020, 07:27

22 июня 2020, 06:35

22 июня 2020, 05:30

22 июня 2020, 04:36

  • Поэтапное открытие музеев началось в Грузии

    После почти трехмесячной паузы в Грузии началось поэтапное открытие музеев, работа которых приостанавливалась из-за эпидемии коронавируса. На первом этапе открыты музеи под открытым небом, в том числе в регионах страны. Глава инфекционной больницы в Тбилиси Тенгиз Церцвадзе отчитался об успешном лечении зараженных переливанием плазмы крови с антителами.

22 июня 2020, 03:46

  • Обсерватор испортил имидж Сочи как курортного города

    Сочи принимает отдыхающих, однако их число значительно меньше, чем в эти же дни в предыдущие годы. Местные санатории придерживаются особых правил работы в условиях коронавируса, а опрошенные "Кавказским узлом" отдыхающие поделились опасениями заразиться в дороге или оказаться на две недели в обсерваторе.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи