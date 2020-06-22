Военные врачи отчитались о выздоровлении 200 пациентов с COVID-19 в Дагестане

22 июня 2020, 08:30

В мобильных полевых госпиталях в Буйнакске и селе Ботлих лечение от коронавирусной инфекции проходят 45 зараженных, 200 пациентов выздоровели, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в мае военные развернули в Буйнакске и селе Ботлих два полевых госпиталя и палаточных лагеря для пациентов с подозрением на COVID-19. Вместе с двумя полевыми госпиталями лагеря смогут принять до 900 пациентов, подсчитали в Минобороны. 16 июня стало известно, что военные врачи вылечили около 100 пациентов, еще 60 находятся под наблюдением.

21 июня в Дагестане насчитывалось 7188 зараженных, из них 348 умерли. На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За месяц курс лечения в полевых госпиталях в Ботлихе и Буйнакске прошли порядка 200 жителей труднодоступных районов республики, сообщило сегодня со ссылкой на Минобороны России РИА "Новости". После выздоровления они были выписаны домой, информировало военное ведомство.

По данным министерства, еще 45 пациентов остаются на стационарном лечении в инфекционном и госпитальном отделениях.

Кроме того, продолжают работать выездные бригады военных врачей - они принимают жителей горных районов Дагестана в фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях и участковых больницах. Во время выездных консультаций помощь врачей получили около 1,3 тысячи жителей республики, говорится в сообщении.

На сайте Минобороны России информации о ситуации в военных лагерях в Ботлихе и Буйнакске по состоянию на 8.20 мск сегодня нет.

Напомним, что в Дагестане, наряду со смертями от коронавируса, резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что эти пациенты также умерли от коронавируса, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". По данным представителя Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирины Трагиры, у многих пациентов в Дагестане, несмотря на все симптомы COVID-19, стоит диагноз "внебольничная пневмония". Она объяснила это тем, что взятие мазков на коронавирус затягивается, и Роспотребнадзор долго подтверждает результаты анализов. Неофициально от пневмонии, не зарегистрированной как коронавирус, умерли 820 человек, сообщила она 22 мая.