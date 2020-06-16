Врачи Минобороны провели тесты на COVID-19 в высокогорных районах Дагестана

16 июня 2020, 12:11

Минобороны России отправило в труднодоступные районы Дагестана военных медработников для проведение тестов на коронавирус. Для лечения зараженных в регионах развернуты мобильные полевые госпитали, вылечено около 100 пациентов еще 60 под наблюдением, сообщило министерство.

Два полевых госпиталя развернуты в Ботлихе и Буйнакске, сейчас под наблюдением военных находятся около 60 местных жителей, еще около 100 жителей вылечены и выписались домой.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе в Дагестане, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Полевые госпитали оборудованы аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и современной лабораторией, сообщило 15 июня Минобороны России на своем сайте.

У врачей есть нужный запас лекарственных средств, отметило ведомство. "Всего от Вооруженных сил Российской Федерации к выполнению задач в Республике Дагестан привлечено свыше 200 военнослужащих, в том числе 168 врачей, средних и младших медицинских специалистов, а также свыше 70 единиц специальной военной техники", – сказано в сообщении Минобороны.

Напомним, 8 июня более 20 посетителей кафе "Дом 15" были доставлены в отдел полиции, на них составили протоколы о нарушении режима самоизоляции. Задержанные пожаловались на грубое обращение со стороны сотрудников правоохранительных органов. После этого кафе временно прекратило работу, его сотрудникам сократили зарплату. Представитель кафе пояснил, что оно работало навынос, но клиенты в большом количестве собрались во дворе.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".