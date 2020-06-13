Вахтовики покинули обсерватор в Шахтах

13 июня 2020, 03:18

Все рабочие, помещенные после возвращения с вахтовой работы в Якутии в обсерватор в Шахтах, отправлены домой, их тесты на коронавирусную инфекцию отрицательные.

Как писал "Кавказский узел", в обсерватор Шахт 21 мая поместили 25 рабочих, вернувшихся с вахтовой работы в Якутии. Из них 10 объявили голодовку, требуя разрешить им отправиться домой. Они пожаловались, что после того как у двоих коллег заподозрили коронавирус и госпитализировали, срок изоляции всем остальным был продлен.

К 12 июня в Ростовской области насчитывалось 64 смерти от коронавируса, общее число инфицированных составляло 7152. На главной странице "Кавказского узла" не реже, чем раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Большинство вахтовиков отпустили 10 июня. "В обсерваторе всем взяли мазок на коронавирус, а уже вечером выдали больничные листы и справки о том, что коронавирус у нас не подтверждён и разрешили вернуться домой", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из участников голодовки Руслан Шкирьятов.

По его словам, последними отпустили двоих коллег, которых с подозрением на коронавирус были ранее доставлены в ростовский госпиталь. Их анализы были отрицательные и 12 июня они отправились домой, о чем сообщили по телефону, сказал Шкирьятов.

"Мне и всем остальным дали больничные листы, которые будут оплачены. Сейчас я занимаюсь семейными делами, их много накопилось. Время, которое я провёл в обсерваторе в Шахтах, буду вспоминать, как страшные дни", - сказал он. Вахтовик рассказал, что после голодовки из-за проблем с пищеварением ему приходится пить лекарства. Он также сказал, что в сентябре вновь собирается выехать в Якутию.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".