Граждане Азербайджана пожаловались на неопределенность с возвращением домой

10 июня 2020, 22:04

Власти Азербайджана пообещали принять 15 июня очередную группу своих граждан, ожидающих пересечения границы в Дагестане, однако конкретный список людей не озвучили, рассказали постояльцы палаточных лагерей.

Как писал "Кавказский узел", 9 июня 130 граждан Азербайджана, ожидавших в Дагестане возвращения на родину, пересекли границу. Их земляки, остающиеся в палаточном лагере у поселка Куллар, приостановили массовую голодовку, которую объявили 3 июня с требованием ускорить их возвращение домой. Власти Дербентского района попросили у Азербайджана увеличить лимит на число граждан, возвращающихся на родину. Азербайджанский кабмин заявил, что "возвращение граждан осуществляется поэтапно по мере готовности инфраструктуры и при обязательном карантине".

Граждане Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за закрытия границ, остались ждать снятия карантинных мер в приграничных районах Дагестана. На границе Дербентского и Магарамкентского районов для них был открыт пункт временного размещения на 210 человек. Первая группа азербайджанцев отправилась на родину 18 мая, вторая - 26 мая. 29 мая стало известно, что 11 постояльцев лагеря были госпитализированы в Дербентскую городскую больницу, у одного из них обнаружили коронавирус. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа.

Жители Азербайджана, ожидающие отправки домой, размещены в Дербентском районе, в том числе в городе Дербенте, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава Магарамкентского района Фарид Ахмедов. "Все иностранные граждане, которые находились на территории Магарамкентского района, смогли вернуться домой в конце апреля. В данный момент на нашей территории нет ни одного жителя Азербайджана", - пояснил он.

Очередная группа азербайджанцев сможет выехать из Дагестана 15 июня, однако список отбывающих на родину не известен, сказал корреспонденту "Кавказского узла" 25-летний житель Азербайджана Аким Бабаев. Он рассказал, что в декабре 2019 года приехал в Россию на заработки и работал на рынке в Пятигорске. Но после закрытия рынка из-за угрозы распространения коронавируса решил вернуться домой, но уже больше двух месяцев вынужден оставаться в Дербенте, так как не может пересечь границу, пояснил Бабаев.

Он также рассказал, что ему срочно необходимо вернуться домой, так как пришла повестка из военкомата. "Мне уже приходила повестка в 19 лет, но тогда по состоянию здоровья я получил отсрочку. Мама сказала, что опять пришла повестка. Поэтому мне срочно нужно вернуться домой и разобраться, что от меня хотят в военкомате. Если я там не появлюсь, то у меня могут возникнуть проблемы", - отметил молодой человек.

Его соотечественник, живущий в южной части Азербайджана, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что пытался вернуться на родину еще до введения ограничительных мер в России. "Я выехал из Ростова-на-Дону в Баку на поезде, когда еще границы не были закрыты. В Ростове-на-Дону я работал в кафе, готовил шаурму. Но 12 марта в Дербенте меня сняли с поезда сотрудники полиции из-за того, что обнаружили какие-то проблемы с документами. Пока я оплатил штраф и восстановил все документы, границу закрыли", - сказал мужчина. Он отметил, что ожидает отправку на родину четвертый месяц.

По словам жителя Азербайджана, первую ночь он провел на вокзале, но затем его приютил на два месяца друг. "Денег у меня не осталось, поэтому мой друг мне помог как брату. Я жил у него до 30 мая. Потом уже уехал от него и поселился в палаточном лагере, который установило МЧС. Меня внесли в список, но когда я смогу попасть домой, пока не знаю. Жду своей очереди", - отметил он.

Мужчина рассказал, что у ожидающих открытия границы "давно закончилось терпение". "Солнце, жара, у всех нервы на пределе. Все хотят вернуться домой, к своей семье, которую уже не видели год и больше [...] Говорят, что список людей, готовящихся к отправке, согласовывает Азербайджан. Но по какому принципу их отбирают, мы не знаем. Здесь по-прежнему больные с хроническими заболеваниями. Не все здесь могут переносить жару, солнце, много инвалидов", - сказал житель Азербайджана.

Условия в палаточном лагере он назвал "не самыми лучшими, но в полевых условиях пригодными". "Если необходима медицинская помощь, то ее оказывают. Кормят три раза в день", - сообщил мужчина.

В поселке Куллар Дербентского района в палатках, на автомойке и в недостроенных зданиях находятся несколько сотен человек, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель палаточного лагеря Асим Тагиев. После отъезда группы азербайджанцев на родину те, кто жил в сооружениях из целлофана, перебрались на освободившиеся места в палатках, сказал он.

Процесс пропуска [в Азербайджан] идет медленно, пожаловался корреспонденту "Кавказского узла" житель лагеря Шакир Гулиев. "В неделю пропускают по 120-130 человек. Одни [постояльцы лагеря] уезжают, из регионов России прибывают новые [граждане Азербайджана]. Поэтому мест в палатках всегда не хватает. В жару в палатке оставаться тяжело. Днем мы отходим туда, где найдем тень – под деревья, навесы. Вечером все собираются в палатках, но в них очень тесно", - сказал Гулиев.

В ближайшие дни из Дагестана ожидается прибытие еще одной группы граждан Азербайджана, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник оперштаба при кабинете министров страны. По его словам, за последние два месяца через сухопутную границу в Дагестане в Азербайджан прибыли 503 человека. Прием групп проводится с учетом возможностей карантинных пунктов страны, пояснил сотрудник штаба. Граждане Азербайджана прибывают не только из России, но и из других стран чартерными рейсами, сказал он.

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