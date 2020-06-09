Миндия Горадзе. Кадр видео "Вор в Законе" https://www.youtube.com/watch?v=lXBj8tt9nh0

09 июня 2020, 10:19

Участники митинга в Батуми потребовали экстрадировать Горадзе из Турции

Родственники и друзья осужденного в Турции Миндии Горадзе 8 июня провели в Батуми акцию с требованием его экстрадиции. Условия тюремного заключения Горадзе хуже, чем могли быть на родине, пояснил его адвокат.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 июня Батумский горсуд оштрафовал восемь родственников отбывающего наказание в Турции Миндии Горадзе после того, как они 5 июня попытались перекрыть трассу Батуми – Сарпи. Поводом для протеста стало решение о том, что прокуратура и Минюст Грузии отказались посылать запрос в Турцию об экстрадиции заключенного.

В апреле 2019 года Батумский горсуд заочно приговорил Миндию Горадзе к 10 годам лишения свободы за "причастность к криминальному сообществу", а в июле 2018 года этот же суд заочно приговорил его к 12 годам лишения свободы, признав виновным по статьям о пребывании лица в положении вора в законе, вымогательстве и о воспрепятствовании журналистам в профессиональной деятельности. В феврале 2019 года Кутаисский апелляционный суд оставил приговор в силе. Турецкий суд полтора года держит Лавасоглы в тюрьме, продлевая его арест на один месяц. В последний раз решение о продлении срока заключения на месяц было вынесено 1 июня, сообщил "Спутник-Грузия".

В Батуми сторонники Миндии Горадзе 8 июня провели митинг в его поддержку, потребовав также экстрадиции Горадзе из Турции в Грузию. "Родственники и близкие Миндии Горадзе требуют его передачи Грузии на законных основаниях", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из адвокатов Миндии Лавасоглы Алеко Кобаидзе.

По его словам, митинг был проведен после того, как Генпрокуратура Грузии не дала ответа об экстрадиции Кобаидзе. "По поводу бездействия прокуратуры дело направлено в апелляционный суд. А по поводу приговора к 12 годам мы направили дело в Европейский суд по правам человека в Страсбурге", – сказал Кобаидзе.

Условия содержания Горадзе в тюрьме в Турции хуже, чем они могли бы быть в Грузии, сказал другой адвокат Горадзе Гела Николаишвили. "Грузинское правительство должно потребовать экстрадиции Горадзе, поскольку оно же его и объявило в розыск по красному циркуляру Интерпола. И Горадзе содержится в Турции в тюрьме только из-за этого заявления о розыске", – сказал корреспонденту "Кавказского узла" Николаишвили.

Грузинские активисты по-разному оценили ситуацию вокруг Горадзе. Представитель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Леван Тархнишвили отметил, что его поддержка  среди публики обеспечена "Грузинской мечтой". "Грузинская мечта" пришла к власти при помощи криминального мира, и поэтому сейчас они пытаются выполнить социальный заказ криминала, чтобы потом другие криминальные авторитеты помогли бы "Грузинской мечте" выиграть выборы в парламент", – сказал 8 июня в эфире телеканала "Аджара-ТВ" Тархнишвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

"Я надеюсь, что эта проблема будет решена исходя из требований закона, а не из узких политических интересов", – сказал 8 июня в эфире грузинского телеканала "Мтавари Архи" лидер оппозиционной партии "За справедливую Грузию" Эка Беселия, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Представители "Грузинской мечты" опровергли свою причастность к поддержке Горадзе. "Вы знаете, что те лица, которые уличены в принадлежности к криминальному миру, преследуются нашим правительством на законных основаниях. Наше правительство пытается искоренить криминальный менталитет", – сказал 8 июня в эфире грузинского телеканала "Аджария ТВ" член комитета по юридическим вопросам парламента Грузии "Анри Оханашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Примечание:

"Брат Зелимхана Хангошвили сообщил об угрозах расправой", "Немецкие журналисты узнали о переводе подозреваемого в убийстве Хангошвили под охрану", "Семья Хангошвили получила политическое убежище в Германии".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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