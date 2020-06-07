07 июня 2020, 11:09

Три пациента с коронавирусом умерли за сутки на Ставрополье

В Ставропольском крае за сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 89 пациентов, три зараженных скончались, сообщил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", к 4 июня в Ставропольском крае число заражений коронавирусом достигло 2990, умерли 57 человек, у которых была подтверждена инфекция.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. О динамике распространения вируса, в том числе на Ставрополье, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

За сутки выявлено 89 новых случаев заражения, умерли три пациента, сообщил сегодня губернатор Владимир Владимиров на своей странице в Instagram.

Общее число зараженных достигло 3079, число умерших возросло до 60, 1398 человек выздоровели, следует из сообщения.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, собраны "Кавказским узлом" в материале "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Ставрополье стало лидером по числу новых смертей от коронавируса в СКФО", "Социологи усомнились в репрезентативности опроса на тему карантина в Чечне", "Темрезов ответил на жалобы врачей Черкесска кадровыми решениями".

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