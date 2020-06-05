Ограничительные меры ударили по бюджету предпринимателей в Чечне

05 июня 2020, 11:52

Следствием ограничений, введенных в Чечне из-за пандемии коронавируса, стал спад объемов продаж и финансовые трудности, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" предприниматели. Призыв к строгому карантину не повлияет на авторитет власти в республике, предположила руководитель Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Чечни Магомед Даудов 26 мая сообщил, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, но режим самоизоляции необходимо сохранять. Пользователи Instagram и жители Чечни возмутились неопределенностью выхода из карантина и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности. 27 мая министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов призвал местных жителей еще более строго подходить к соблюдению мер карантина на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Местные жители возмутились, что на третий месяц самоизоляции у людей уже не хватает денег даже на еду.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Собственник площадей в одном из торговых центров в Грозном освободил арендаторов от оплаты на два месяца, сообщила владелица магазина косметики Фатима Мальсагова. Однако, по ее словам, это не решило ее финансовые проблемы.

"За два месяца у нас аренду не потребовали […] Проблем у нас было много и до сих пор остаются. Из оффлайна мы перешли на работу онлайн, поэтому сотрудники мои работали [на дистанционных заказах]. Мы потеряли примерно 60% объема продаж", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Мальсагова.

Она добавила, что на другой работе ей выдали зарплату, из которой она заплатила своим наемным сотрудникам в магазине. "[Зарплата у наемных работников] была меньше [чем обычно], потому что [оплата] зависит от объема продаж. Были проблемы с вывозом товара из торгового центра домой. Но самая большая проблема — это организация логистики, доставка товара клиентам, так как перестали работать все курьерские службы, таксистов было невозможно нанять. А люди все равно хотели, как до карантина, чтобы им привозили к определенному времени, а это было невозможно. Также были проблемы с доставкой товара от поставщиков: мало того, что принимать [товар] пришлось на дому, так еще были задержки - таможня и граница закрыты. Мы также не могли отправлять за границу товар, его не принимали", - сообщила предприниматель.

В настоящий момент магазин Фатимы работает в онлайн-режиме, однако после открытия некоторых предприятий "объем продаж упал и вовсе", добавила она. "Я думала, что будет еще хуже, совсем жаловаться я не могу. Думала, люди не будут совсем покупать ничего, кроме товаров первой необходимости, но госработники покупали, не так активно, как раньше, но доставки были каждый день. Пока все на дому, наш торговый центр пока не работает, потому у меня и доставок пока нет. На третьем этапе [снятия ограничений] должны открыться торговые центры. Сейчас в городе открылись отдельные магазины. Третий этап планируется с 15 июня, но пока администрация центра ничего не говорит, не знают, когда откроются", - уточнила Мальсагова.

Она также сообщила, что госструктуры предлагают поддержку малому бизнесу, однако информация об этом ей стала известно только сегодня (4 июня). "Я пока даже не изучила весь вопрос, говорят, что на ИП выделяют в месяц около 12 тысяч рублей. Что для этого нужно, мне пока не известно, не было времени изучить вопрос", - заключила Мальсагова.

Президент России Владимир Путин в обращении 15 апреля предложил выдавать предприятиям малого и среднего бизнеса деньги для зарплат сотрудникам, уточнив, что объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом численности сотрудников по данным на 1 апреля 2020 года, исходя из суммы в 12 130 рублей на одного работника в месяц, сообщил 15 апреля "Коммерсант". По данным издания, единственное обязательное условие и требование к компании — максимальное сохранение занятости на уровне не менее 90% от штатной численности на 1 апреля. Подать заявку на эту меру поддержки предприниматели смогли с 1 мая. Также предусмотрен ряд других мер поддержки малому и среднему предпринимательству в период эпидемии.

Не все арендодатели в Чечне шли навстречу арендаторам, пожаловалась собственница стоматологического кабинета, врач Милана Вахаева. "У меня частный кабинет, помещение в аренде. Хозяин ни в какую не согласился не брать аренду, сказал, что он все равно все проплачивает, что в этой ситуации мы все одинаковы, что он не виноват и предложил выполнять свои обязательства. А у меня более никакой возможности нет брать где-то деньги, кроме как за работу. Я не могла принимать пациентов, на самоизоляции это запрещено, дохода в семье нет, детей кормить надо, я была в отчаянии. Накопленных денег не было […] Было очень сложно, денег еле заняла, родители помогли, отдала аренду и сейчас только начинаю работать", - сообщила Вахаева.

Карантин довел бизнес ресторатора Тамерлана Мусаева до банкротства. По словам Мусаева, осенью он открыл сеть небольших кафе на природе. "Мои [кафе] находятся в Грозненском районе. Осенью я открыл сеть кафе, поставил беседки, основным блюдом в меню у нас идут шашлыки, я закупил оборудование, мангалы, грильные шкафы, мебель. Часть оборудования и инвентаря я купил в долг, мы надеялись на весенние праздники, на майские, но в итоге все стоит. Те люди, у которых я купил грильницы, мебель, посуду - требуют свои деньги, я должен был вернуть их несколько месяцев назад, покупал все в долларах и если бы сейчас у меня кто-то их выкупил, я бы смог расплатиться с долгами. Ситуация у меня печальная. Доллар подорожал, мне нужно возвращать в валюте, пока я не знаю, как я все это буду делать", - пожаловался Мусаев.

Он также отметил, что о мерах поддержки предпринимателей слышал, но его сфера не относится к тем отраслям, которые могут рассчитывать на поддержку государства.

Продавец в салоне ортопедических матрасов Залина Тапаева столкнулась с финансовыми трудностями из-за введенных ограничений. "[В салоне] зарплата 10 тысяч рублей плюс процент с продаж. За два карантинных месяца директор начислил нам по 5 тысяч рублей в качестве поддержки. Если бы я жила одна, не с семьей, то эти деньги не очень помогли бы, так как нужно платить за услуги ЖКХ, аренду квартиры, питание и т.д., а так, директор из личных средств, несмотря на то, что работы не было, выплатил нам часть зарплаты", - сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Залина.

Собственница салона красоты в Грозном Малика Каримова вновь открыла свою парикмахерскую 2 июня. "Я два с лишним месяца была дома, работы не было совсем. Я арендую комнату, и помимо меня работают еще два мастера, которым я плачу зарплату, но за помещение платила я сама. Арендодатель простил мне один месяц, за второй пришлось заплатить 15 тысяч рублей. Люди многие звонили, но выехать было нельзя. 2 июня у меня был первый рабочий день, и я стригла за полцены, чтобы таким образом привлечь клиентов. За два месяца я все растратила, что было. С этого месяца мне надо наверстывать все, что было упущено, набирать клиентуру заново", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Каримова.

Ранее о поэтапном выходе республики из режима самоизоляции заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. "Подписал указ о снятии ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции", - написал он 16 мая на своей странице "ВКонтакте". Он указал, что первый этап продлится до 27 мая. "Режим самоизоляции и пропускной режим для населения сохраняется до определенного времени. В полной мере посещать общественные места, торговые центры, проводить массовые мероприятия можно будет, когда приступим к реализации третьего этапа снятия ограничений. А пока продолжаем оставаться дома!" – говорится в сообщении Кадырова.

Владелица кондитерской лавки в Грозном Зухра во время карантинных ограничений производила изделия на дому, а доставку осуществляла через такси. "У меня дома цех, часть товара покупаю у поставщика. Дома работали по заказу, но почти не покрывали [расходов]. Речь шла не о заработке, а о том, чтобы просто не сидеть дома и не бездельничать. Мы работали на вынос, через таксистов. Конечно, на нашем доходе это очень сказалось. Надеемся, что сейчас все восстановится", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Зухра.

Кризис не отразился на доходах предпринимателя Адам, занимающегося продуктами питания. "У меня небольшой продуктовый магазин, мы работали нормально, даже немного лучше, потерь не было. Продуктовые [магазины] все работали и зарабатывали. Очень хорошо заработали те, кто поставлял продукты питания в супермаркеты. Остальное все было закрыто, и им надо было платить аренду, все уходили в минус", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Адам.

В Чечне с начала эпидемии зафиксировано 1306 случаев заражения коронавирусом, 982 человека выздоровело, 14 - умерло, сообщается на сайте "Стопкоронавирус.РФ".

Сохранение карантинных ограничений в Чечне не повлияет на авторитет власти в республике, считает директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

"У власти уже есть ее сложившийся имидж. Есть люди, приближенные к ней, и они все, что она будет делать, будут воспринимать в положительном ключе. А те, кто относится к власти по-другому, они, в любом случае, тоже давно сформировали свое мнение. Поэтому этот эпизод вряд ли повлияет на отношение к власти, на ее авторитет", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Сокирянская.

Она подчеркнула, что рост недовольства может вызвать ухудшение экономического положения. "Очень многие люди в Чечне (продавцы, таксисты и т. д.) зарабатывают на жизнь каждодневной работой. Если он вышел сегодня, то заработал, покормил детей, если не вышел — то не заработал. Каждый невыход на работу ставит в тяжелую ситуацию такие семьи, особенно — многодетные. В связи с этим мы можем увидеть резкий рост уровня отчаяния людей", - отметила эксперт, добавив, что это "вряд ли поколеблет уже существующую в регионе систему отношений власти и общества".

"В Чечне уже все отстроено и зацементировано, я не вижу серьезного потенциала к изменениям", - заключила Сокирянская.

Сохранение ограничений в Чечне, по всей вероятности, было вызвано опасной ситуацией с коронавирусом в регионе, отметил руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко. "Я не исключаю, что ситуация там ухудшилась. Кроме того, возможно, Кадыров побаивается "второй волны" вируса", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт.

Он также отметил, что рост недовольства среди местного населения могут вызвать скорее не ограничительные меры, а ситуация с экономикой.

Президент международного общественно-политического движения "Ассамблея народов Кавказа" Руслан Кутаев связал сохранение ограничений в Чечне со вспышкой эпидемии в соседних регионах. "Мне кажется, что власти пытаются таким образом обезопасить жителей Чечни, поскольку рядом есть Дагестан, где ситуация очень серьезная, и Карачаево-Черкесия, где она тоже обострилась", - подчеркнул он.

В Дагестане в период пандемии коронавируса резко выросла смертность от внебольничной пневмонии. Руководитель правозащитной организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов считает, что это также последствие COVID-19, говорится в справке "Кавказского узла" "Особый дагестанский коронавирус". Представитель Национального медицинского исследовательского центра инфекционных заболеваний Ирина Трагира пояснила, что диагноз "внебольничная пневмония" часто ставится только потому, что взятие мазков на коронавирус в Дагестане затягивается, а результаты анализов подтверждаются слишком долго. По ее данным, от внебольничной пневмонии в республике умерли 820 человек, сообщается в публикации от 22 мая на официальном сайте администрации Дербента. При этом от коронавируса, согласно статистике Роспотребнадзора, к тому же дню скончались только 65 человек.

Кутаев отметил опасность роста протестных настроений среди молодежи. По его словам, это вызвано двумя причинами: общим недовольством ограничениями со стороны молодых людей, которым эти ограничения мешают вести привычный образ жизни, и действиями чеченских "силовиков".

"На местах полиция ведет себя не просто жестко, а жестоко — и по отношению к молодежи, и по отношению ко взрослым", - заметил эксперт, обратив внимание на то, что степень жесткости такой политики зависит от полицейского начальства на местах.

"К примеру, есть Урус-Мартановский район, где полицейские действуют жестко, но не жестоко, есть Ачхой-Мартановский район, где полиция действует совсем жестоко. В результате [это приводит] к возмущению", - заключил Кутаев.

Ранее поступали сообщения об избиении нарушителей карантина в Чечне. Так, в апреле пользователи соцсетей раскритиковали аргунских силовиков после видеокадров, на которых те пинают нарушителя карантина. Сам избитый публично раскаялся в нарушении карантина, а еще двое мужчин извинились за то, что распространили видео его избиения. В конце марта "Новая газета" сообщила, что силовиков в Чечне вооружили полипропиленовыми трубами, чтобы наказывать нарушителей карантинных мер. Они бьют людей пластиковыми трубами и отбирают машины у владельцев, утверждали пользователи мессенджера WhatsApp. Патрули, которые следят за соблюдением карантина, не нарушают закон, заявил тогда Рамзан Кадыров.

Отменять введенные из-за эпидемии ограничения в тех регионах, где заболеваемость носит массовый характер, можно только после того, как они пройдут пик эпидемии, считает глава организации "Монитор пациента" Зияутдин Увайсов. По его словам, речь идет о Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии. "А там, где заболеваемость сдерживается только карантинными мерами, [отменять ограничения] еще рано", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Кутаев.

Он добавил, что количество заболевших коронавирусом в том или ином регионе во многом зависит от масштабов тестирования в регионе. "В Москве ситуация с тестированием лучше. Не знаю, как с этим в самой Чечне, но судя по опыту других кавказских регионов, с которыми мы работаем, ситуация с тестированием там не самая хорошая", - сказал он, заметив, что реальную ситуацию с заболеваемостью COVID-19 может показать только врачебное обследование.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".