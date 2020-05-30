Призыв Сулейманова к строгому карантину вызвал новую волну недовольства жителей Чечни

30 мая 2020, 04:50

Министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов призвал жителей Чечни еще более строго подходить к соблюдению мер карантина на фоне роста числа зараженных коронавирусом. Идет третий месяц самоизоляции, у людей уже не хватает денег даже на еду, возмутились местные жители.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Чечни Магомед Даудов 26 мая сообщил, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, но режим самоизоляции необходимо сохранять. Пользователи Instagram и жители Чечни возмутились неопределенностью выхода из карантина и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности. Силовики в Грозном продолжили проверки на фоне ослабления карантина.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 мая заявил о поэтапном выходе республики из режима самоизоляции . "Подписал указ о снятии ограничительных мер и выходе из режима самоизоляции", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Он указал, что первый этап смягчения ограничений продлится до 27 мая.

Эльхан Сулейманов выступил с призывом к жителям Чечни соблюдать строгий карантин. "Количество пациентов... только увеличивается. Очень много тяжелых больных, пациентов, у которых есть сопутствующие заболевания, а также пожилых, которые очень тяжело его (вирус) переносят. Это говорит о том, что нам все-таки нужно еще более строго подходить к мерам карантина, соблюдать социальную дистанцию, гигиенические мероприятия», - заявил министр. Видеоролик с обращением Сулейманова, одетого в противочумный костюм, был опубликован 27 мая на странице «Грозный ТВ» в Instagram, насчитывающей 816 тысяч подписчиков. По данным на 0.30 мск 30 мая его просмотрели 33,9 тысячи раз, пользователи под ним оставили 163 комментария.

«Третий месяц сидим дома, ни работы, ни дохода», - возмутился пользователь dostupa_net11. "Солнечным светом питаться надо уже через окно", - иронично заметила elina_lips. "У нас деньги закончились сегодня", - написала gumka111. "Дайте возможность работать тем, у кого хоть есть работа. У меня нервный срыв: дети мне в глаза смотрят, когда нечего есть", - потребовали stasmtkhailo.

Пользователи соцсети пожаловались на трудности с медобслуживанием из-за эпидемии.

"Мне нужно в поликлинику стать на учёт, после обратиться в онкодиспансер... Если что то случится, то не из-за корановируса, а из-за изоляции", - написала llina95__.

"Самоизоляцию соблюдаем. Но не все, к сожалению, здоровы. У многих есть заболевания, которые должны время от времени лечиться. Так где мы должны сейчас это все сделать?", - возмутилась пользователь под ником mona_lizza_.

Обращение Сулейманова было также опубликовано на странице «ЧП Чечня» Instagram, насчитывающей 105 тысяч подписчиков. Сообщение, по данным на 0.30 мск 30 мая получило 2 039 отметок «нравится», его прокомментировали 606 пользователей.

"Да вы что, издеваетесь уже? Да невозможно так... у меня за квадратный аренда, ребенок маленький", - возмутилась mariya_rayhman_asher.

К 29 мая в Чечне за сутки выявили 18 зараженных, общее число инфицированных достигло Чечне – 1192, 13 зараженных умерли. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Пользователи соцсети усомнились в том, карантин - эффективная мера для предотвращения роста заболеваемости.

"Третий месяц самоизоляции... а число (заболевших) только растет", - написал dr_andarbek. "Увы растёт, в тяжёлом состоянии соседей (двух мужчин) забрали, также мою тётю и её мужа забрали... они тоже в тяжёлом состоянии", - ответила ему kameta538.

"Если бы они жили в обычном режиме, возможно, и не заболели бы. Самоизоляция не защищает, а разрушает иммунную систему", - написала mech_777_mech.

"Короче, до сентября", - скептично заметил islam____15.

Власти призывают его усилить карантинный режим, в то время как люди ждут его послабления, рассказали корреспонденту "Кавказского узла" жители Грозного.

«По всей России уже ослабляют карантин, а у нас.. требуют ужесточить. Многим семья уже есть нечего», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" грозненец Султан.

"Все ждут, что со дня на день власти объявят о начале второго этапа смягчения режима, что можно будет начинать работать... Откуда у нас берутся все новые и новые больные, если народ три месяца по домам сидит?» - задалась вопросом активистка Фатима.

«Кадыров сказал, что мы прошли пик заболевания коронавирусом и готовится план перехода ко второму этапу смягчения карантина, а министр теперь говорит о «тяжелой ситуации». Кому из них я должен верить?» - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Ибрагим.

Уровень инфицирования коронавирусом в Чечне вышел на пиковые значения, привел 27 мая слова главы республики Рамзана Кадырова ТАСС. "Я дал поручение оперативному штабу и правительству выяснить, что необходимо включить во второй этап (плана смягчения режима ограничений), на днях они предоставят", - сказал Кадыров.