Силовики в Грозном продолжили проверки на фоне ослабления карантина

29 мая 2020, 01:50

Силовики проверяют пропуска в магазинах и на остановках, переписывают данные нарушителей и угрожают им штрафами, рассказали жители Грозного.

Как писал "Кавказский узел", спикер парламента Чечни Магомед Даудов 26 мая сообщил, что эпидемиологическая ситуация постепенно нормализуется, но режим самоизоляции необходимо сохранять. Пользователи Instagram и жители Чечни возмутились неопределенностью выхода из карантина и пожаловались на возникшие из-за карантина материальные трудности.

С 13 апреля жителям Чечни запрещено покидать дома без спецпропуска, при этом каждой семье отведено на покупки лишь по два часа три дня в неделю, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа". Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 мая заявил о поэтапном выходе республики из режима самоизоляции . "Подписал указ о снятии ограничительных мер и выходу из режима самоизоляции", - написал он на своей странице "ВКонтакте". Он указал, что первый этап смягчения ограничений продлится до 27 мая.

Местные жители рассказали, что 28 мая силовики продолжили проверку пропусков. Опрос не носит репрезентативный характер и отражает личное мнение и опыт тех, кто беседовал с корреспондентами.

«Вчера (27 мая) ходили за продуктами на оптовый склад, туда пришли полицейские и стали проверять пропуска у людей. Двоих парней без пропусков забрали, данные нескольких женщин, у которых тоже не оказалось пропусков, записали. Прежде силовики не проверяли здесь покупателей. Обычно молодежь и подростков задерживали, что выходили на улицу», - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница Грозного Раиса.

"Останавливают покупателей, что пришли за продуктами, пропуска требуют, если время не совпадает с тем, что там указано, данные записывают", - рассказала корреспонденту «Кавказского узла» продавец магазина в Грозном Зара. Она рассказала, что видела, как остановили женщину и парня, который помогал ей пакеты с продуктами нести. "У парня был пропуск, а женщина, его родственница, сказала, что забыла пропуск дома. Силовик начал на нее кричать, что она нарушает карантин, и что заберет ее в отдел полиции. В это время его напарник остановил еще одну женщину, у которой тоже не оказалось пропуска. Но та подошла к первому силовику и поздоровалась - видимо, была знакома с ним. Он сказал ей, что она может спокойно идти", - сказала Зара. После этого между парнем и силовиком возник скандал. "Не знаю, чем бы это закончилось, если бы не вмешательство другого силовика. Он в итоге разрешил покупательнице с юношей уйти", - рассказала она.

«Были разговоры о том, что после 27 мая будет ослабление карантина [...] но на деле случилось с точностью до наоборот. У нас новое ужесточение, пошли тотальные проверки пропусков, как у молодых, так и у пожилых. Кого-то задерживают и доставляют в отделы, данные женщин записывают. 28 мая стоял на остановке, ждал транспорт, чтобы на работу поехать. Помимо меня там несколько женщин было. К остановке на машине подъехали двое силовиков и потребовали у всех пропуска. У двух женщин их не оказалось, они записали их данные и адреса и уехали», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Докка.

«Все ужесточают и ужесточают ограничения. У меня пропуска нет, так как из нашей семьи он выписан на сына, но время от времени я хожу в магазин на нашем рынке за хлебом. Никаких проблем до сих пор не было. А сегодня силовик придрался - сказал, что я нарушаю карантин и пригрозил штрафом. Хорошо, что там наш сосед оказался, тоже силовик. Он меня отпустил, а то бы точно забрали в отдел, да еще бы и штраф бы наложили», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" 60-летний грозненец Умалт.

Тамерлан Алиев рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что особого внимания к себе со стороны силовиков не заметил. По его мнению, заметно, что карантинные меры ослаблены, на улицах много людей. «Рядом с парком женщины были с детьми, мужчины стояли. Такие облавы, вероятно, случаются на видном месте, когда много людей собирается», - предположил Алиев.

Чеченская правозащитница Асет Мальсагова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что полицейские проверяют пропуска. "Продуктовые магазины открыты с 8.00 до 20.00 мск. Да, пропуск спрашивают и призывают быть бдительными, слоняться просто так не позволяют. Если человек без пропуска, то ему объясняют, что не стоит рисковать и подвергать риску других. В магазин я хожу каждый день, пропуск не спрашивают. Маски носить рекомендуют, но не все их надевают. Спрашивают пропуск у тех, кто едет в такси, и у пассажира и у водителя», - сказала она.

По ее мнению, эти меры "жизненно необходимы", именно такой подход способствовал тому, что в республике низкий уровень заболеваемости и смертности от коронавируса.

К 28 мая в Чечне общее число инфицированных достигло 1174, 13 зараженных умерли. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе.

Некоторые из опрошенных жителей Грозного отметили, что послабление карантина началось после празднования Ураза-байрам.

После праздников жители Грозного свободно гуляют на улице, сказала корреспонденту «Кавказского узла» местная жительница Хава Тапаева. "Во дворах дети играют, взрослые гуляют, никто не пристает. Когда еду на работу, реже спрашивают пропуск [...] В возможностью передвигаться дела обстоят сложнее. Общественный транспорт в минимальном количестве запустили, такси также сократили. Я загрузила всевозможные (мобильные) приложения, но все равно такси приходится ловить на улице. Вчера около часа стояла на остановке - не было ни одной маршрутки», - рассказала она.

с 18 мая в Чечне были частично сняты ограничения на работу общественного транспорта. Некоторые маршруты по-прежнему не обслуживаются, а отведенных на покупки двух часов недостаточно для поездок за продуктами, указали пользователи соцсети и жители республики.

Ужесточение карантинного режима было перед праздниками, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» руководитель общественной организации «Женщины за развитие» Либхан Базаева.

В Чечне по случаю Ураза-байрама объявили праздничными четыре дня – с 23 по 26 мая. В преддверии праздника муфтият призвал жителей республики встретить праздник в семейном кругу из-за коронавируса, что разочаровало жителей Чечни. В дни празднования Ураза-байрама чеченские силовики пообещали усилить патрулирование на улицах. Власти региона заявили о запрете на передвижение в дни, объявленные выходными по случаю праздника. Работа маршруток в Грозном остановлена раньше срока на один день до объявленного властями запрета на передвижение общественного транспорта по случаю празднования Ураза-байрам, заявили местные жители.

«Скорее всего, это (ужесточение) в некоторых местах. Там, где мы живем, таких крайностей не наблюдается», - сказала она.