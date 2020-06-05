Пашинян добился отмены референдума о доверии судьям Конституционного суда

05 июня 2020, 05:27

Армянские депутаты во втором и окончательном чтении одобрили законодательную поправку, наделяющую парламент правом отменить референдум в случае введения военного или чрезвычайного положения. Закон принят исключительно с целью отменить референдум о доверии конституционным судьям, который первоначально был инициирован правящей партией, но в нынешних условиях она рискует потерпеть поражение, считают опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 февраля депутаты правящей партии Армении проголосовали против собственной инициативы о прекращении полномочий судей Конституционного суда, чтобы воспользоваться правом провести референдум по этому вопросу. Премьер-министр Никол Пашинян призвал членов Конституционного суда добровольно сложить полномочия. Референдум был назначен на 5 апреля. Однако после того как 16 марта правительство ввело в стране режим чрезвычайного положения для предотвращения распространения коронавируса, референдум был отложен.

Поправки в закон "О референдуме" парламент Армении принял 4 мая. За изменения проголосовали 82 депутата, еще 17 высказались против поправок, передает корреспондент "Кавказского узла" со ссылкой на прямой эфир заседания на YouTube-канале парламента.

За принятие поправок в закон проголосовали депутаты правящей фракции "Мой шаг". Парламентская оппозиция высказалась против законодательной инициативы. По мнению оппозиционных депутатов, поправки противоречат Конституции.

Изменения в закон вступят в силу на следующий день после официальной публикации. По армянскому законодательству для вступления закона в силу его должен подписать президент страны. В соответствии со статьей 129 Конституции Армении, президент подписывает и обнародует принятый закон в 21-дневный срок.

Согласно поправкам, после объявления военного или чрезвычайного положения ЦИК в течение 12 часов выступает с заявлением о прекращении процесса референдума. В свою очередь, регламент парламента дополнился положением, в соответствии с которым, одна четверть депутатов могут вынести на обсуждение проект об отмене референдума. Закон распространяется на референдум о доверии конституционным судьям, назначенный на 5 апреля, но перенесенный из-за ввода ЧП.

Пашинян боится потерпеть поражение на референдуме о доверии конституционным судьям, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Инициатива отмены референдума о доверии конституционным судьям исходит от премьер-министра Никола Пашиняна, считает политтехнолог Армен Бадалян. "Премьер ревностно относится к падению своего рейтинга, поэтому он не захотел, чтобы этот низкий рейтинг на фоне провала борьбы с эпидемией зафиксировался документально", - заявил он.

В Армении, по данным на 4 июня, общее число инфицированных достигло 11 221, за сутки умерло 15 человек с подтвержденным диагнозом. Страна лидирует среди стран Южного Кавказа и по количеству зараженных. На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России.

Закон принят исключительно с целью отменить референдум, добавил политтехнолог. "Это сугубо разовый политический закон. Не каждый день назначается референдум, и не каждый референдум прерывается военным или чрезвычайным положением", - пояснил Бадалян.

Власти инициировали законодательные изменения, чтобы не потерпеть фиаско на референдуме о доверии конституционным судьям, отметил политолог Армен Варданян.

У властей Армении из-за намеченного референдума возникли проблемы с международными партнерами, заявила ранее политический обозреватель Наира Айрумян.

"Они не скрывали досады, что Армения игнорирует правовые нормы, связанные с незыблемостью Конституционного суда. Об этом вполне прозрачно заявили и в Венецианской комиссии, и в Госдепартаменте США, и в Евросоюзе", - сказала она. Еще один фактор, из-за которого референдум отменен, связан с тем, что негативный для правящей силы исход референдума мог стать базой для мобилизации оппозиционных сил, которые сейчас не могут объединиться, добавила Наира Айрумян.