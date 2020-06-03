Чиновники отреагировали на публикации о чеченских дорожных знаках в Дагестане

03 июня 2020, 12:45

Сообщения о том, что в Дагестане вблизи границы с Чечней установлены указатели чеченской стороны, не соответствуют действительности, заверила администрация Гумбетовского района.

Как писал "Кавказский узел", 20 января спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил, что уточнение границ республики с соседними регионами завершено, а сведения о них внесены в госреестр. Чеченская сторона в одностороннем порядке внесла в реестр спорные участки границы с Дагестаном, предположили дагестанские журналисты и призвали власти республики озвучить свою позицию, чтобы не допустить конфликтов из-за спорных территорий.

В январе 2019 года власти Чечни и Дагестана договорились о демаркации границы, а в апреле дагестанская общественная комиссия по демаркации насчитала восемь крупных спорных территорий. Жители Дагестана были недовольны тем, что работа по демаркации ведется "за закрытыми дверями". В июне 2019 года это привело к конфликтным ситуациям. В частности, жители Кизляра демонтировали установленные чеченской стороной дорожные знаки "Шелковской район", что вызвало резонанс в обеих республиках. О пограничном конфликте, в котором главы двух республик оказались на одной стороне, а жители Дагестана – на другой, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Дорожные знаки развели дагестанцев с Васильевым и Кадыровым".

Опубликованная "на некоторых медиаресурсах" информация об установке в Гумбетовском районе Дагестана дорожных указателей и знаков Чеченской Республики не соответствует действительности, заявили власти муниципалитета.

"Администрация Гумбетовского района официально заявляет, что эта информация не соответствует действительности. Призываем представителей массмедиа и социальных сетей, журналистов и блогеров не спешить публиковать недостоверные данные. От нагнетания обстановки никто не выиграет", - говорится в сообщении, размещенном сегодня ночью на странице районной администрации в Instagram.

Где и когда была опубликована такая информация, в сообщении не уточняется. 2 июня РИА "Дербент" сообщило, что на границе Гумбетовского района Дагестана и Чечни появились пограничные таблички с надписью "Чеченская Республика". "По предварительной информации, территориальные знаки были установлены на территории Дагестана, а не Чечни. Источники РИА "Дербент" из Гумбетовского района подтвердили информацию о действиях чеченской стороны", - говорится в публикации.

Сегодня агентство обнародовало уточненную информацию. "Наши источники из Гумбетовского района по нашей просьбе предоставили фотографии с мест, на которых оказалось, что речь идёт не об опознавательных табличках, а о колышках, установленных землемерами для последующего вырисовывания границы, в связи с чем приносим извинения перед читателями", - сказано в опубликованной заметке.

В этой же публикации говорится, что вчера, 2 июня, в селении Мехельта прошла рабочая встреча дагестанской и чеченской сторон для обсуждения установленных чеченской стороной пограничных колышков. "Как рассказал один из участников встречи от дагестанской стороны, чеченские специалисты, занимавшиеся обходом и съёмками приграничной территории, пояснили, что они выполнили свою топографическую работу на местности. По словам чеченской стороны, перед тем как поставить опознавательные металлические колышки, они неоднократно пытались связаться с дагестанской стороной для совместной работы. В том числе и для установления колышек, однако дагестанская сторона не выходила на связь", - сообщило агентство.

Напомним, в феврале 2019 года жители села Мехельта Гумбетовского района заявили на собрании, что Чечня предъявила ряд претензий на участке границы в этом районе. Сельчане заверили, что не имеют претензий к соседям, но и не намерены "уступать земли предков".

Беспокойство жителей села вызвано возможными притязаниями чеченской стороны на 160 гектаров летних пастбищ, которыми пользовались поколения местных чабанов, пояснил глава села Магомед Абдунасиров.

Новости, касающиеся границ Чечни и соседних регионов, размещены "Кавказским узлом" на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".