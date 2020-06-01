01 июня 2020, 19:54

Три новых случая COVID-19 зафиксировано в Нагорном Карабахе

Число заразившихся коронавирусом в Нагорном Карабахе с начала пандемии достигло 43, из которых 26 уже вылечились, сообщил минздрав.

Как сообщал "Кавказский узел",  31 мая, после того как было выявлено два новых случая коронавирусной инфекции в Нагорном Карабахе, число заразившихся в регионе достигло 40.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Сегодня коронавирус подтвержден у трех граждан, которые прибыли из-за границы и были изолированы по прибытии, проинформировали корреспондента "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

В республике, по данным ведомства, на сегодняшний день зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них 26 человек уже вылечились, а у 17 состояние оценивается как стабильное.

В информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха корреспондента "Кавказского узла" проинформировали, что в изоляции сейчас находятся 102 человека, общее количество проведенных  тестов – 962, смертельных случаев нет.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина опубликованы в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Четыре новых случая коронавируса выявлены в Нагорном Карабахе", "Активисты обвинили власти Нагорного Карабаха в нарушении самоизоляции", "До 28 выросло число случаев заражения COVID-19 в Нагорном Карабахе".

Автор: Алвард Григорян; источник: Корреспондент "Кавказского узла"

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