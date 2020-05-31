31 мая 2020, 19:24

Число заразившихся коронавирусом в Нагорном Карабахе выросло до 40

Два новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Нагорном Карабахе, и число заразившихся с начала пандемии выросло до 40, сообщили в Минздраве.

"Кавказский узел" писал, что 27 мая в Нагорном Карабахе насчитывалось 38 случаев заражения COVID-19, и с тех пор до сегодняшнего дня статистика заболевших по этому региону не менялась. Информации о смертях пациентов с подтвержденным коронавирусом из региона не поступало.

На главной странице "Кавказского узла" как минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Результаты 39  тестов, отправленных в Армению 30 мая, были получены сегодня, и заражение коронавирусом подтверждено в двух из этих случаев. Оба заразившихся живут в Шаумянском районе, сообщили в Минздраве Нагорного Карабаха корреспонденту "Кавказского узла".

«В республике на сегодняшний день зафиксировано 40 случаев заражения коронавирусом, из которых 26 граждан уже вылечились. Смертельных случаев нет. В изоляции находится 81 человек, общее количество проведенных тестов – 863», - такую статистику корреспонденту "Кавказского узла" огласили в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина опубликованы в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"В Нагорном Карабахе из-за угрозы коронавируса отменен последний звонок", "Активисты обвинили власти Нагорного Карабаха в нарушении самоизоляции", "Инаугурация президента Нагорного Карабаха прошла на фоне протестов".

Автор: Алвард Григорян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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