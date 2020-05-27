Четыре новых случая коронавируса выявлены в Нагорном Карабахе

27 мая 2020, 17:53

Число подтвержденных случаев COVID-19 в Нагорном Карабахе за последние сутки увеличилось на четыре и достигло 38.

Как писал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в Нагорном Карабахе 7 апреля. К 26 мая число инфицированных достигло 34. О смертельных случаях от коронавируса не сообщалось.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных коронавирусом на юге России и в странах Южного Кавказа. Информация о динамике распространения вируса собирается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

К 27 мая в Нагорном Карабахе на коронавирус протестировано 789 человек, число подтвержденных случаев составляет 38. 80 человек находятся в изоляции, 14 больных излечились, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в информационном штабе при коменданте Нагорного Карабаха.

"Сегодня были получены результаты 56 тестов, отправленных в Армению вчера, 26 мая. Заражение новым коронавирусом было подтверждено у четырех граждан, проживающих в одном и том же районе очага - в Шаумянском районе. Эти четверо граждан находились в изоляции", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в Минздраве Нагорного Карабаха.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, "Кавказский узел" собрал в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина опубликованы в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".