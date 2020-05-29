Режим самоизоляции в Ингушетии продлен до 7 июня

29 мая 2020, 20:53

Власти Ингушетии объяснили продление ограничительных мер в республике необходимостью наблюдения за распространением COVID-19 после праздника Ураза-байрам. Пользователи Instagram выразили сомнение в эффективности ограничений.

Как писал "Кавказский узел", в Ингушетии сегодня зафиксировано 45 новых случаев заражения коронавирусом, общее число инфицированных составило 2000. С начала пандемии в республике от COVID-19 скончались 50 человек.

На главной странице"Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

В Ингушетии режим всеобщей самоизоляции будет продлен еще на неделю, до 7 июня, республика пока не готова к поэтапному выходу из карантина, заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов. "Ингушетии удалось удержаться от катастрофического развития событий. [...] Два месяца самоизоляции дали свои результаты", — отметил он сегодня на своей странице в Instagram.

Необходимость продления ограничительных мер глава Ингушетии обосновал тем, что после прошедшего праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам, — прим. "Кавказского узла") важно наблюдать за эпидемиологической ситуацией, сообщила пресс-служба главы и правительства Ингушетии. Калиматов добавил, что новая неделя режима самоизоляции станет своего рода инкубационным периодом после праздничных дней, говорится в сегодняшней публикации на сайте главы и правительства Ингушетии.

В ней также приводятся данные Роспотребнадзора по Ингушетии о том, что с первой по третью неделю месяца Рамадан в республике зафиксировано снижение на 16% количества новых случаев инфицирования коронавирусом. На первой неделе СOVID-19 ежедневно подтверждался в среднем у 48,4 человека, на третьей — у 40,7. В результате подготовки к празднованию на последней неделе месяца Рамадан отмечен рост числа заболевших на 8%, отметил Роспотребнадзор.

Старейшины одного из больших тейпов Ингушетии — Леймой — 22 мая призвали жителей республики в связи с эпидемией коронавируса отпраздновать Ураза-байрам в кругу своей семьи. Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отметили, что на улицах Ингушетии в праздник было мало людей.

Пользователи Instagram обсудили эффективность ограничительных мер

В комментариях к записи в Instagram Калиматова пользователи поспорили о необходимости продления ограничений. "Это правильное решение. Очень много зараженных на домашнем лечении. Правильно будет вообще в этот месяц сохранить этот режим", — пишет alahuakbar06.

"У нас нет карантина — давно все на улице рынки открыты. Какой смысл его продлевать — не пойму", — возражает tsechoev755.

"Я что-то никакого карантина и самоизоляции не заметил, просто один рынок на время закрыли и все, а люди как ходили, так и ходили", — отметил kochevnik_8.

"Калиматов, хватит уже! Надоело нам сидеть дома! Откройте мечети, дайте людям нормально сыграть свадьбы, дайте нам пойти на концерты и так далее", — написал havaz____.

На 20.20 мск публикация в Instagram главы Ингушетии о продлении режима самоизоляции набрала 570 отметок "нравится" и 94 комментария.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, содержатся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу приведены в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина указаны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении COVID-19 на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".