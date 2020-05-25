Защита озвучила детали расследования смерти жителя Котово в машине ППС

25 мая 2020, 13:46

Европейский суд по правам человека утвердил мировое соглашение между властями России и матерью жителя Котово Александра Незбудеева, умершего в 2008 году в патрульной машине силовиков. Милиционера, обвиненного в смерти задержанного, суд оправдал, рассказал 24 мая представитель потерпевших.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2013 года в Котовский райсуд Волгоградской области было передано уголовное дело бывшего милиционера Александра Толстого, обвиненного в халатности, повлекшей 5 мая 2008 года смерть жителя Котово Александра Незбудеева.

Родственники погибшего считают, что милиционеры, задержавшие Незбудеева, уложили его на пол машины ППС, где уже находились несколько задержанных, а затем поехали вместе со всеми на новый выезд, где задержали еще одного гражданина. Места для сидения в заднем отсеке больше не было, и сотрудники милиции посадили задержанного сверху на лежащего Незбудеева, после чего тот умер.

Европейский суд по правам человека утвердил мировое соглашение между Российской Федерацией и матерью Александра Незбудеева, сообщила 22 мая правозащитная организация «Общественный вердикт». "По этому соглашению РФ обязалась выплатить 60 тысяч евро компенсации морального вреда и две тысячи [евро] судебных издержек. Интересы матери погибшего Александра Незбудеева в ЕСПЧ представляла юрист «Общественного вердикта»", - говорится в публикации, размещенной на странице правозащитной организации в соцсети "ВКонтакте".

Александр Толстой был оправдан судом в начале 2015 года, рассказал 24 мая корреспонденту «Кавказского узла» юрист Игорь Лобачев, представлявший интересы родственников Незбудеева. "Суд вынес оправдательный приговор Толстому, потому что он не являлся сотрудником ППС на тот момент, он был устно прикомандирован для усиления сотрудников ППС, в его функции входили другие должностные обязанности", - сообщил юрист.

По его словам, решение ЕСПЧ "никак не повлияет" на решение российского суда, хотя защита до сих пор обжалует решение об отказе в возбуждении уголовного дела. "4 декабря 2019 года уголовное дело было возобновлено и тем же числом прекращено. Следователи считают, что Александр захлебнулся рвотными массами, что подтвердила как эксгумация, так и заключение первого эксперта. Хотя удивляет, как он был в чистой рубашке в области воротника. Что касается халатности, в отношении никаких иных сотрудников полиции не было проведено никаких процессуальных действий, они проходят свидетелями по делу – водитель и два сотрудника ППС. Они говорят, что Толстой устным указанием был назначен старшим группы и не несет ответственности за Незбудеева", - рассказал Лобачев

По его словам, защита обжалует отказ в возбуждении дела в кассационной инстанции. "Мама Незбудеева в очередной раз безуспешно пытается попасть на прием к [председателю СКР Александру] Бастрыкину. Как я понимаю, ее номер блокируется, а когда она звонит с других номеров, говорят «Мы вас записали. Ждите, мы вас пригласим»... Мама Александра получает ответы из СК, что она уже «неоднократно обращалась, ей были даны ответы, а ее жалобы не содержат новой информации»", - рассказал юрист.

По его словам юриста, мать Александра Незбудеева «выдерживала все тяготы дорог, когда ездили к Бастрыкину». Он отметил, что 22 мая побывал у 82-летней Надежды Незбудеевой. «У нее проблемы с сердцем, но сейчас она взбодрилась», - сказал он.

Напомним, расследование уголовного дела о смерти Незбудеева было возбуждено лишь после того, как Надежда Незбудеева и Игорь Лобачев в феврале 2013 года побывали на приеме у Александра Бастрыкина. По словам Надежды Незбудеевой, уголовное дело не возбуждали четыре года, потому что, с ее слов, сотрудники милиции утверждали, что ее сын сбежал от них. В суде свидетели - бывшие силовики - утверждали, что труп Незбудеева был выброшен в лесополосе по указанию начальства.