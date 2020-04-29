Дагестанский блогер Алибек Мирзеханов приговорен к 10 годам лишения свободы

29 апреля 2020, 16:02

Второй Западный окружной военный суд признал виновным дагестанского блогера Алибека Мирзеханова в участии в деятельности террористической организации.

Как писал "Кавказский узел", Алибек Мирзеханов был задержан 21 февраля 2019 года. В основу уголовного дела легли показания двух осужденных, которые заявили, что Мирзеханов в 2014 году склонял их уехать в Сирию и присоединиться к боевикам, демонстрируя пропагандистские видеозаписи запрещенной в России судом террористической организации ИГ*.

Брат блогера Мансур связал дело против Алибека Мирзеханова в Москве с преследованием блогера силовиками из Дагестана, откуда тот скрылся после похищения и пыток в 2013 году.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд вынес приговор дагестанскому блогеру Алибеку Мирзеханову, признавшему вину в участии в деятельности запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, информировал ТАСС со ссылкой на источник в суде. Мирзеханов признан виновным в участии в деятельности террористической организации ( ч.2. ст. 205 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 10 лет колонии строгого режима.

Информация о вынесении приговора содержится в Instagram-аккаунте Мирзеханова. "Вот и завершился самый "гуманный" суд. Алибеку дали 10 лет тюремного заключения... На все воля Всевышнего, хвала Аллаху в любом положении. Не отчаивайтесь в милости Всевышнего. Аллах все видит. Воистину, Аллах скор в расчёте!", - говорится в сегодняшнем сообщении, которое за два часа набрало 13 827 отметок "нравится".

Напомним, Мирзеханов был задержан в связи с дракой и стрельбой у московского кафе "Неолит" 14 февраля 2019 года. По словам очевидцев, в драке участвовали от 50 до 100 уроженцев Чечни и Азербайджана, было возбуждено дело о хулиганстве, но Мирзеханов в число подозреваемых не попал. По обвинениям в причастности к ИГ* Мирзеханов оформил явку с повинной, признавшись в совершении преступления.

На сайте Второго Западного окружного военного суда в Москве по состоянию на 16.00 мск 29 апреля отсутствует информация о продлении ареста Мирзеханову.

"Кавказский узел" собрал новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа, на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*"

* - организация "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) признана террористической и запрещена в России судом.