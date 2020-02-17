Блогер Мирзеханов оставлен под арестом

17 февраля 2020, 18:41

Суд в Москве на пять месяцев продлил арест уроженцу Дагестана Алибеку Мирзеханову, обвиняемому в вербовке в ряды сирийских боевиков. Мирзеханов признал вину, сообщил его адвокат.

"Кавказский узел" писал, что Алибек Мирзеханов находится под стражей с 21 февраля 2019 года. В основу уголовного дела легли показания двух осужденных, которые заявили, что Мирзеханов в 2014 году склонял их уехать в Сирию и присоединиться к боевикам, демонстрируя пропагандистские видеозаписи запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Брат блогера Мансур связал дело против Алибека Мирзеханова в Москве с преследованием блогера силовиками из Дагестана, откуда тот скрылся после похищения и пыток в 2013 году.

Сегодня Второй Западный окружной военный суд продлил Мирзеханову срок содержания под стражей до 10 июля. Защита настаивала на домашнем аресте или залоге и при этом указала на признание Мирзехановым своей вины, информировал "Черновик".

"У Мирзеханова оформлена явка с повинной, скрываться он никуда не собирается. Мой подзащитный имеет признательную позицию и активно сотрудничает со следствием", - процитировал сказанные на сегодняшнем заседании слова адвоката ТАСС.

В качестве залога защита предложила внести на депозит суда 10 миллионов рублей. Однако суд указал, что у обвиняемого нет банковского счета с такой суммой и отсутствует московская регистрация, чтобы можно было поместить его под домашний арест по этому адресу, сообщило информагентство.

На сайте Второго Западного окружного военного суда в Москве по состоянию на 18.30 мск 17 февраля отсутствует информация о продлении ареста Мирзеханову.

Прежде, чем быть арестованным по делу о причастности к террористической организации, Мирзеханов задерживался в связи со стрельбой у московского кафе "Неолит". Драка произошла 14 февраля. По словам очевидцев, в ней участвовали от 50 до 100 уроженцев Чечни и Азербайджана. После драки было возбуждено дело о хулиганстве, но Мирзеханов в число подозреваемых не попал.

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