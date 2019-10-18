18 октября 2019, 19:31

Ростовский полицейский осужден за избиение задержанного

Суд в Ростове-на-Дону приговорил сегодня к трем годам колонии полицейского, признанного виновным в превышении полномочий. Двое коллег осужденного бежали на Украину.

Как писал "Кавказский узел", 3 сентября в Октябрьский райсуда Ростова-на-Дону было передано дело оперативника, обвиненного в превышении полномочий. По версии следствия, 6 марта обвиняемый и его коллега задержали и избили человека, которого сочли правонарушителем.

Сегодня по делу о применении насилия был вынесен обвинительный приговор. Дмитрию Карташеву назначено три года колонии общего режима. Кроме того, он на три года лишен права занимать определенные должности, говорится в сообщении на сайте Октябрьского райсуда Ростова-на-Дону. Три года заключения - минимальное наказание по предъявленной ему статье.

"Дмитрий Карташев до суда находился под домашним арестом. После оглашения приговора его взяли под стражу и отправили в СИЗО. Он будет переведен в колонию через 10 дней, когда приговор вступит в законную силу", - процитировал сообщение пресс-службы суда "Ростов-на-Дону онлайн".

Бывший полицейский Карташев заключил со следствием сделку, в то время как еще двое его коллег, работавших в отделении по контролю за оборотом наркотиков, сбежали на Украину, проинформировал сегодня "Сайт города Ростов-на-Дону".

Двое ростовских полицейских из отделения по контролю за оборотом наркотиков скрылись после того, как на них пожаловался руководитель Общероссийского антинаркотического движения "АнтиДилер" Дмитрий Носов. Он обратился к министру внутренних дел с просьбой проверить информацию о том, что двое наркополицейских в 2018 году избили задержанного. Кроме того, по данным Носова, ростовские полицейские покровительствовали сети местных аптек, которые незаконно торговали наркосодержащими препаратами. Скрывшиеся сотрудники были уволены из МВД, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 апреля.

На сайтах МВД России и УМВД по Ростовской области к 19.30 мск 18 октября не появилось комментариев относительно приговора Карташеву.

Примечание:

"Приговор участковому из Зернограда за избиение задержанного оставлен в силе", "Ростовский облсуд подтвердил приговор полицейским по делу об избиении задержанного", "Сотрудники колонии в Ростовской области пострадали при нападении заключенных".

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