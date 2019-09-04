Силовик в Ростове-на-Дону обвинен в избиении задержанного

04 сентября 2019, 07:43

Бывший оперативник обвинен в применении насилия к задержанному, дело о превышении должностных полномочий передано в суд, сообщила 3 сентября прокуратура Ростовской области.

Заместитель прокурора Первомайского района Ростова-на-Дону утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего оперуполномоченного отделения по контролю над оборотом наркотиков ОП № 5 УМВД России по Ростову-на-Дону. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, совершенном с применением насилия и специальных средств (согласно пунктами "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ), говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК РФ совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет.

По версии следствия, 6 марта 2019 года обвиняемый и его коллега задержали по подозрению в причастности к совершению административного правонарушения гражданина. Во время ареста полицейский надел на задержанного мужчину наручники, а затем избил его.

Уголовное дело бывшего оперуполномоченного отделения по контролю над оборотом наркотиков направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд города Ростова-на-Дону, уточнил 3 сентября "Коммерсант".

ГУ МВД по Ростовской области, по данным на 07.40 мск 4 сентября, не прокомментировало на своем сайте версию прокуратуры.