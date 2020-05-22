Юристы скептически оценили перспективы иска к губернатору Ставрополья

22 мая 2020, 07:49

Первый секретарь Невинномысского отделения КПРФ Роман Кондратов подал в суд на губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова за нарушения прав граждан и бизнеса при введении режима самоизоляции. В иске нет информации о конкретных пострадавших людях, чьи именно права были нарушены, поэтому он вряд ли будет удовлетворен судом, считают юристы.

Как сообщал "Кавказский узел", первый случай заражения коронавирусом на Ставрополье был зарегистрирован 19 марта. Власти региона ввели в крае обязательную самоизоляцию, запретили покидать дома жителям старше 65 лет и имеющим хронические заболевания, ограничили деятельность ряда предприятий. 15 мая власти Ставропольского края расширили список точек розничной торговли, которым разрешено работать, но продлили режим самоизоляции до 24 мая. В Ставропольском крае на 21 мая число заражений коронавирусом составило 1728, скончались 34 человека.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта, на которой указано число зараженных в регионах на юге России и Южном Кавказе. О том, какое наказание за заражение коронавирусом предусмотрено в разных странах, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Иск на главу Ставрополья Владимира Владимирова был подан лидером Невинномысского отделения КПРФ Романом Кондратовым в Ставропольский краевой суд.

Постановление губернатора от 26 марта 2020 года №119 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции CoVID-19 на территории Ставропольского края" нарушает права граждан и бизнеса, считает Роман Кондратов.

"Я считаю, что введенные Владимировым ограничения нарушают права граждан. По сути, ограничивается свобода передвижения людей и работа предприятий, что наносит экономический ущерб населению, краю и стране. Больше всего пострадали малые предприятия. Приведу пример: я владею небольшой строительной фирмой, один из моих заказчиков судится с администрацией, и когда уже должно было быть судебное решение, суды закрыли. Три месяца процесс стоит без движения, люди без работы, никто ничем не помогает. Остановка процесса ухудшает и мое положение, и я мириться с этим не собираюсь", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Роман Кондратов.

Иск попал в суд 15 мая. В исковом заявлении говорится, что обжалуемые пункты постановления Владимирова не соответствуют Конституции России и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. По мнению автора иска, они нарушают ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 года в части ограничения доступа людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуации. Также пункты постановления, по мнению Кондратова, нарушают статьи 1 и 6 ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 года № 52-ФЗ, а также пункт 1 статьи 3 ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации".

"Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам, принятым по предметам ведения Российской Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации", - говорится в заявлении, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

В случае, если Кондратов проиграет суд, то политик намерен дойти до ЕСПЧ. "Сначала обращусь в Верховный суд, и если там я тоже проиграю, то подам иск в ЕСПЧ", - заявил Роман Кондратов.

В постановлении Владимирова действительно имеются элементы нарушений, однако иск составлен таким образом, что вряд ли будет удовлетворен и рассмотрен, считает московский адвокат Евгений Черноусов.

"В иске не содержится информации о пострадавших - нет конкретных имен и фамилий; не указано, чьи именно права были нарушены, что случилось. Я вполне допускаю, что пострадавшие есть, но в иске они не фигурируют. Таким образом, учитывая, что иск безличностный, нет правового основания для его подачи", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Евгений Черноусов.

Перед подачей иска было необходимо собрать конкретные случаи пострадавших граждан, что стало бы весомым основанием для возбуждения дела, указал адвокат.

Также, по словам адвоката, при рассмотрении иска суд будет учитывать "гуманитарную составляющую ситуации на Ставрополье" в связи с коронавирусом.

"Вирус упал на нас, буквально, как снег на голову. Каждый понимает, что ограничения в связи с самоизоляцией - необходимая мера для здоровья граждан. Страдают ли люди от ограничений? Безусловно. Но завалены ли суды исками недовольных? Нет. Разумеется, федеральное законодательство было абсолютно не готово к вирусу, пандемии. В законах не было прописано, как действовать. Это ошибка власти. Но я уверен, что в ближайшее время соответствующие поправки будут внесены", - сказал Евгений Черноусов.

Действительно, в постановлении Владимирова можно усмотреть нарушение законов в части ограничения конституционных свобод граждан, согласна с Черноусовым юрист программы "Горячие точки" ПЦ "Мемориал" Галина Тарасова.

Однако при оспаривании нормативных актов в иске должны фигурировать лица, чьи права были нарушены, пояснила она корреспонденту "Кавказского узла". Также в случае, если постановлением, иском или решением суда заинтересуется прокуратура, то она "должна действовать в интересах группы лиц", коей в иске нет, добавила юрист.

Иск вряд ли будет удовлетворен судом, считает ставропольский политолог, директор Института политической экспертизы "Наш регион" Сергей Кулагин.

"Вопрос [судьбы иска] неординарный. Очевидно, губернатор исходит из принципа обеспечения безопасности вверенного ему региона: в сложившейся ситуации грамотно и логично ограничить некоторые конституционные права граждан. Впрочем, я считаю эту меру избыточной. Не думаю, что иск будет удовлетворен судом, по крайней мере, низшей инстанции", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сергей Кулагин.

Помимо иска в суд на Владимирова, Кондратов пожаловался в генпрокуратуру на действия мэра Невинномысска Михаила Миненкова, который во время пандемии провел субботник, сообщил политолог.

"На мой взгляд, иск подан поздно. Помимо него, Кондратов подал в генпрокуратуру заявление на мэра Невинномысска Михаила Миненкова, который во время пандемии провел субботник. В заявлении в генпрокуратуру к Миненкову Кондратов ссылается на постановление правительства края о самоизоляции, которое нарушил Миненков. Получается палка о двух концах - где-то оспаривает постановление Владимирова, а где-то на него ссылается", - рассказал Сергей Кулагин.

"Важно отметить, что Кондратов подал иск не как глава невинномысского отделения КПРФ, а как гражданин. Многие начали связывать иск с компартией РФ, но это личная инициатива человека. Какие последствия иск будет иметь, покажет время", - заявил Кулагин.

Координатор Центра гражданских инициатив Северокавказского федерального округа Валерий Ледовской придерживается несколько иной точки зрения. Он считает, что ограничение передвижения лиц во имя спасения их жизней - законный ход.

"Многие ссылаются на неконституционность ограничения свободы передвижения. Но в Конституции РФ право на свободу передвижения не является правом, которое нельзя ограничивать. Также в Конституции есть тезис о том, что реализация прав одних граждан не должна мешать реализации прав других людей. А базовым правом является право на жизнь. И поэтому ограничение свободы передвижения в целях сохранения жизней людей вполне законно. Т.е. мы ограничиваем передвижение в целях неумаления права на жизнь других людей", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Валерий Ледовской.

Для обеспечения контроля такого правового режима необходимо вводить пропускную систему, потому что иначе контролировать перемещение не получится, нет других возможностей, считает он.

"В некоторых регионах, например, в Москве и Подмосковье, используются электронные пропуска. При их использовании личность удостоверять не нужно, так как электронные пропуски связаны с аккаунтами граждан на Госуслугах, а эти профили юридически являются удостоверениями личности. Если пропуск бумажный, то личность необходимо подтверждать другим документом, её удостоверяющим. Иначе возможна ситуация использования пропуска иным лицом, нежели тем, кому выдан пропуск, а это нарушение режима изоляции. Так что все принимаемые меры вполне конституционны и законны. Формально. Мы можем лишь обсуждать степень точности, эффективности и необходимости принимаемых мер. С точки зрения закона они чисты", - считает Валерий Ледовской.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования коронавирусом, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в справке "Коронавирус. Горячие линии".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".