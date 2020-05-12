12 мая 2020, 04:18

Комплексы диагностики COVID открываются на границе Адыгеи и Кубани

В адыгейских поселках Энем и Яблоновский на границе с Краснодаром сегодня открываются мобильные комплексы диагностики коронавируса.

Как писал "Кавказский узел", 11 мая в Адыгее зарегистрировано 17 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в республике достигло 241.

На главной странице "Кавказского узла" минимум шесть раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Власти Адыгеи сообщили об открытии с сегодняшнего дня, 12 мая мобильных комплексов быстрой диагностики на коронавирус в Тахтамукайском районе на границе с Краснодаром, пишут "Юга.ру".

Первоначально такие комплексы работали в Адыгейске. В Тахтамукайский район их решено перенести, так как он является зоной риска из-за высокой трудовой миграции населения, которое ездит на работу в Краснодар.

Один мобильный комплекс будет расположен в поселке Энем, другой - в поселке Яблоновский. "Особое внимание будет уделяться тестированию медработников и тех, кто работает в Краснодарском крае", - цитирует сообщение пресс-службы главы Адыгеи Мурата Кумпилова "Интерфакс".

Открытие мобильных комплексов происходит на фоне поэтапного ослабления режима ограничительных мер, введенных в Адыгее в связи с коронавирусом. Республиканский оперативный штаб принял решение постепенно открывать в республике рынки, ярмарки, автомойки. Планируется также открытие салонов красоты и парикмахерских. При этом уточнятся, что открытие всех этих организаций возможно только при соблюдении всех санитарных требований, пишет "Адыгея сегодня".

Кроме того, разрешаются прогулки, однако не более двух человек вместе и при условии социального дистанцирования, а также занятия спортом на улице. В местах массового скопления людей, в том числе на предприятия, обязательно ношение масок и перчаток.

Советы специалистов о том, как избежать заражения COVID-19, указаны "Кавказским узлом" в справке "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу - в материале "Коронавирус. Горячие линии". Информация о штрафах за нарушение карантина содержится в статье "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Калмыкия догнала Астраханскую область по числу жертв коронавируса", "Оперштаб Кубани сообщил о поисках сбежавшей пациентки с COVID-19", "Мобильные пункты тестирования на коронавирус организованы в Адыгейске".

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