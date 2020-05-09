Жители Чечни скептически отнеслись к обещанию Кадырова ослабить карантин

09 мая 2020, 10:50

Глава Чечни Рамзан Кадыров анонсировал открытие 11 мая малых предприятий в сфере услуг. В условиях режима самоизоляции работа будет невыгодной, предположили местные бизнесмены. Разрешение открыть станции техобслуживания бессмысленно, пока автомобильное движение сильно ограничено, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров еще 27 апреля объявил о возможности поэтапного снятия в Чечне ограничительных мер. Первыми в Чечне могут быть открыты маленькие магазины, техстанции и заправки с небольшим количеством сотрудников, сказал он. Однако, если предприниматели не будут соблюдать меры безопасности, их имущество будет изъято, пригрозил глава Чечни. Возобновлять работу в таких условиях рискованно, отметили местные бизнесмены.

В Чечне действует запрет на все массовые мероприятия, приостановлена работа ресторанов, кинотеатров, торговых точек, прием в пансионаты, санатории, детские лагеря, а также в туробъекты на курортах. Въезд людей в регион ограничен, кроме тех, кто доставляет продукты, лекарства и другие жизненно важные грузы. С 13 апреля власти республики полностью закрыли границы республики и разрешили выходить из дома лишь по пропускам - три раза в неделю и не более чем на два часа, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

С 11 мая в Чечне будет разрешена работа малых предприятий в сфере услуг, сообщил сегодня Рамзан Кадыров. "Послабление ограничительных мер коснется небольших СТО, хозяйственных магазинов и других небольших торговых заведений. Соответствующее поручение доведено до дорогого брата, мэра Грозного Исы Хаджимурадова", - написал глава Чечни на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Это сообщение Кадырова, размещенное в Instagram-паблике "Чечня сегодня", к 10.50 мск 9 мая собрало 862 "лайка" и 25 комментариев.

"Хорошее бы вы дело сделали. Много людей ходят, у которых машины сломались", - перевел корреспондент "Кавказского узла" комментарий пользователя saydaev18. "Какой смысл ремонтировать машину, если нельзя на ней по своим делать выехать?" - возразил на это по-чеченски rassvet__2020.

Многие другие комментаторы также отнеслись к решению Кадырова скептически. "А толку, если с машинами нельзя <выезжать>", - написал azamat95_666. "Если в соседнее село поехать снять деньги или в аптеку не пропускают машины, [какой] смысл открывать СТО?" - удивилась saidullaevaleila.

Некоторые местные предприниматели заявили корреспонденту "Кавказского узла", что не видят смысла возобновлять деятельность в нынешней ситуации. "Если я открою свою техстанцию, то, естественно, мне придется начать оплачивать аренду, платить за воду и электричество. Это не будет зависеть от того, получил ли я какой-либо доход или нет. Сегодня, когда основная масса моих возможных клиентов лишена возможности передвигаться на своих машинах, мне, возможно, придется работать себе в убыток. Поэтому, я думаю, лучше еще выждать", – сказал местный предприниматель Магомед.

С ним согласился другой местный бизнесмен, Тимур. "Какой смысл открывать техстанции, хозмаги, еще что-то, если автовладельцы не имеют возможности выезжать на своих машинах, если не работает общественный транспорт и люди не могут ездить куда-то за покупками, а должны закупаться только в близлежащих магазинах? Ну откроемся мы, и будем сидеть без покупателей", - пояснил он.

"О том, что техстанциям и прочим мелким предпринимателям разрешат возобновить работу, Рамзан [Кадыров] говорил и раньше. Но там был один существенный момент. Он тогда сказал, что они разрешат начать работу небольшим организациям, но если вдруг выявятся какие-то нарушения, то немедленно все закроют и отберут имущество. Так что нужно сто раз все взвесить, и потом только принимать решение [о возобновлении работы]", – отметил владелец магазина хозтоваров Адам.

При этом работники сферы обслуживания выразили надежду на то, что смогут выйти на работу. "Я по электрике работаю. Арендую бокс на техстанции в городе [Грозном]. С конца марта сижу дома - доходов никаких, средства заканчиваются. Поэтому с удовольствием начну работать - хоть что-то, да заработаю", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" местный житель Рамзан.

"Работаю продавцом в магазине хозтоваров, уже почти два месяца сижу дома. В день получала 700 рублей, могла кое-что из продуктов покупать, сейчас и этого нет. Рада, что снова смогу начать работать. А то сейчас ни у мужа нет возможности зарабатывать, ни у меня. Сидим на детском пособии, все запасы закончились", - посетовала грозненка Эллина.

Уже через два дня после первого сообщения о готовящейся отмене части ограничений, 29 апреля, Кадыров поручил усилить контроль за передвижением людей. Нарушителей карантина будут лишать автомобилей и принуждать к уборке улиц, заявил он. Местные жители раскритиковали жесткий контроль силовиков за теми, кто выходит на улицу. 5 мая спикер парламента Чечни, руководитель местного оперштаба Магомед Даудов объявил, что в регионе вводится обязательный "масочный режим". 7 мая он же обвинил жительниц Чечни в том, что они нарушают карантин, рассчитывая на особое отношение силовиков. За таких нарушительниц будут отвечать мужчины из их семьи, пригрозил Даудов.

Советы врачей, как избежать инфицирования, собраны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина приведены в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".