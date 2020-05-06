Житель Кизляра осужден за призывы к экстремизму в соцсети

06 мая 2020, 18:09

Кизлярский городской суд приговорил местного жителя к условному лишению свободы, признав виновным в публичных призывах к экстремизму.

Судом установлено, что житель Кизляра разместил в свободном доступе на странице социальной сети аудиозапись, содержащую призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщила прокуратура Дагестана.

Житель Кизляра признан виновным по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на один. Кроме того, осужденный лишен права в течение года заниматься деятельностью, связанной с руководством и участием в работе общественных организаций, сказано в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры.

Максимальное наказание по части 2 статьи 280 УК России - лишение свободы на пять лет.

"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре 2019 года уроженец Кизляра, обвиненный в призывах к терроризму в соцсети, получил шесть лет колонии. Осужденный признал свою вину и отказался обжаловать приговор.