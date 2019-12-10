10 декабря 2019, 22:31
Житель Каспийска обвинен в призывах к экстремизму
Передано в суд дело жителя Каспийска, обвиняемого в публичных призывах к экстремистской деятельности за комментарии в соцсети.
По версии обвинения, обвиняемый на одной из страниц соцсети разместил в свободном доступе комментарии, в которых содержатся призывы к экстремистской деятельности, сообщила прокуратура Дагестана.
Житель Каспийска обвинен по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности). Уголовное дело направлено в Каспийский городской суд, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.
"Кавказский узел" ранее писал, что в ноябре уроженец Дагестана, обвиненный в призывах к терроризму в соцсети, был приговорен к 6 годам колонии. Осужденный признал свою вину и отказался обжаловать решение суда.
"Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети", "Житель Дагестана осужден за комментарии в соцсетях", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети".
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