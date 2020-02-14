Родные сообщили об отказе в свиданиях с обвиняемым в экстремизме жителем Дагестана

14 февраля 2020, 17:49

Следователь без объяснения причин отказывается предоставлять свидания с арестованным в Дагестане по делу о ячейке организации "Ат-Такфир валь-Хиджра"* Алимчи Гаджиевым, заявила его жена. Гаджиев отказался от адвоката по назначению и остался без защитника.

Как писал "Кавказский узел", шесть свидетелей по делу уроженца Махачкалы Багавудина Омарова, главы ячейки запрещенной в России международной экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир валь-Хиджра", были задержаны после того, как отказались в суде от показаний, которые давали в ходе следствия. При обысках у задержанных, по данным силовиков, были обнаружены экстремистские материалы. Двоих из них, Магомеда Омарова (однофамильца Багавудина Омарова) и Курбана Кадиева суд постановил отпустить на свободу под подписку о невыезде.

В начале февраля мать Алимчи Гаджиева, арестованного по этому делу, попросила следователя о свидании с сыном, но ей было отказано без объяснения причин, сообщила жена Гаджиева корреспонденту "Кавказского узла". Она пояснила, что не видела мужа со времени задержания.

После ареста Гаджиева его семья из семи человек столкнулась с финансовыми и иными трудностями, заявила женщина. Она пояснила, что он единственный кормилец в семье, которая сейчас живет лишь на его пенсию. Сама жена Гаджиева не работает, так как ее младшему ребенку всего год, трое из еще пяти детей - малолетние.

Тесть Алимчи Гаджиева, Магомед-Саид, заявил корреспонденту "Кавказского узла", что Гаджиев отказался от адвоката по назначению, Башира Кунбуттаева, и остался без защитника. По словам родственника арестованного, Гаджиев сам сказал ему об этом, позвонив из следственного управления. "Следователь забрал у него трубку и сказал, что предъявил ему обвинение по статье "Участие в экстремистском сообществе", - добавил родственник обвиняемого.

По уголовной статье 282.2 Гаджиеву грозит до шести лет заключения.

Магомед-Саид рассказал, что после задержания Багавудина Омарова в доме у Алимчи Гаджиева прошел обыск. Он стал свидетелем по делу, причем признался родным, что подписал свидетельские показания, не читая их. "Он собирался отказаться от показаний. Он говорил, что подписывал, даже не читая. Сам себя оговорил", - заявил родственник Гаджиева. По словам Магомед-Саида, на заседании суда, на котором Гаджиев собирался отказаться от показаний, его так и не допросили, а затем, 23 января, задержали. Решение об аресте было вынесено 26 января, уточнил родственник Гаджиева.

Адвокат Гаджиева по назначению Башир Кунбуттаев не смог дать оперативный комментарий корреспонденту "Кавказского узла".

Угроза уголовного преследования свидетелей по делу об экстремистской ячейке, в том числе Алимчи Гаджиева, существовала изначально, считает журналист Идрис Юсупов. "Те показания, которые свидетели давали изначально, при задержании Омарова, являлись основанием для привлечения их в качестве обвиняемых, потому что там говорилось, что они собирались вместе и вели обсуждения", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Идрис Юсупов также отметил, что против шести предполагаемых членов ячейки возбуждено дело, отдельное от дела против Багавудина Омарова. "Почему следователь выбрал именно такую практику, мы только можем предполагать", - сказал журналист.

"Ат-Такфир валь-Хиджра"* пережила второе рождение

Группировка была образована в Египте с 1970 года, сказал в беседе с корреспондентом "Кавказского узла" научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Скаков. По его словам, группировка вполне могла пережить второе рождение, и ее идеи в данный момент поддержаны молодежью. "Совсем не исключаю, что члены "Ат-Такфир валь-Хиджра"* имеют тесныею связи с ИГИЛ", - сказал Скаков.

О деятельности группировки "Ат-Такфир валь-Хиджра"* даже специалистам по антитеррористической деятельности известно немного, указал корреспонденту "Кавказского узла" президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Образованная в Египте группировка распалась в конце 1970-х годов. С ней связано радикальное нигерийское исламистское движение "Боко харам", ныне тесно связанное с "Исламским государством"*.

"В то же время о деятельности "Ат-Такфир валь-Хиджра"* в России ровным счетом ничего неизвестно", - сказал Гончаров.

Полковник управления "А" Центра специального назначения ФСБ России, полковник оперативно-разыскного управления СЗКСиБТ ФСБ России Сергей Милицкий заметил, что участие в деятельности "Ат-Такфир валь-Хиджра"* принимают новые члены, так как "с конца 1970-х никого в живых не осталось".

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* Организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории России запрещена.