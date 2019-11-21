Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети

21 ноября 2019, 19:48

Южный окружной военный суд приговорил к трем годам колонии-поселения уроженца Дагестана, обвиненного в оправдании терроризма и призывах к экстремизму после публикации видеороликов в соцсети.

По версии обвинения, житель Буйнакска Газимагомед Далгатов в июле 2014 года и июле 2015 года разместил на своей странице соцсети два видеоматериала. По мнению следователей, видеоролики оправдывали терроризм и содержали призывы к терроризму и экстремизму.

Далгатову было предъявлено обвинение по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправданию и пропаганде терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ) и о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы Южного окружного военного суда приговорил к трем годам колонии-поселения уроженца Дагестана, обвиненного в оправдании терроризма и призывах к экстремизму после публикации видеороликов в соцсети. Отметим, максимальное наказание по этим статьям - пять лет лишения свободы.

Далгатов признал свою вину и его дело рассматривалась в особом порядке без исследования доказательств в суде, сообщил сотрудник суда. Суд признал Далгатова виновным и назначил ему три года лишения свободы в колонии-поселении, а также на два с половиной года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов в интернете, отметил он.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке, сообщили в суде.

Комментариями Далгатова или его представителей относительно этого решения суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Дело Далгатова поступило в Южный окружной военный суд 7 октября, приговор был вынесен 15 ноября, следует из карточки дела на сайте суда.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре житель Хасавюрта, обвиненный в распространении экстремистских видеороликов, был приговорен к полутора годам лишения свободы.