23 сентября 2019, 23:40
Житель Хасавюрта осужден за призывы к экстремизму
Хасавюртовский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, обвиненного в распространении экстремистских видеороликов.
По версии следствия, мужчина разместил в социальной сети три видео с призывами к экстремизму. Дело было возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком один год", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.
Также осужденному запрещено в течение года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.
Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.
Напомним, 11 сентября прокуратура Дагестана сообщила о передаче в суд дела жителей Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, обвиняемых в публикациях экстремистских комментариев в соцсетях.
"Махачкалинский имам сообщил об угрозах силовиков верующим", "Силовики озвучили число выявленных в России ячеек террористов", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети".
24 сентября 2019, 00:13
-
Принуждение подростка к сексу привело к увольнению силовиков в Анапе
Не менее 11 сотрудников полиции наказаны после инцидента с принуждением 17-летней спортсменки к сексу с силовиками в Анапе. Своих должностей лишились руководители городского отдела полиции.
23 сентября 2019, 23:30
-
Открытие статуи Будды в Лагани собрало около двух тысяч человек
В калмыцком городе Лагани установлена самая большая в Европе статуи Будды Грядущего – Майтрейи, сообщили в местном хуруле. Возведение культовых сооружений поможет республике привлечь туристов, считает востоковед Андрей Парибок.
23 сентября 2019, 23:18
-
Пострадавший при беспорядках в Кенделене задержан после опознания силовиками
Житель селения Псыкод Рамазан Молов, пострадавший во время беспорядков в Кенделене год назад, задержан на 48 часов по делу о причинении тяжкого вреда здоровью полицейского.
23 сентября 2019, 22:57
-
Семь дней голодовки "афганцев" в Махачкале прошли без реакции властей
Голодовка, начатая ветеранами 17 сентября в Афганском парке Махачкалы, игнорируется властями. Оказались безрезультатными и письменные жалобы к руководству Дагестана и президенту, констатировал один из протестующих.
23 сентября 2019, 22:25
-
Кочесоко потребовал наказать задержавших его силовиков
Руководитель черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартин Кочесоко потребовал уголовного преследования силовиков, которые задержали его по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Активист утверждает, что наркотики подброшены, а защита Кочесоко настаивает на политической подоплеке его дела.
-
23 сентября 2019, 22:25
Кочесоко потребовал наказать задержавших его силовиков
-
23 сентября 2019, 20:13
Жители Долаково потребовали обеспечить детям школьный автобус
-
23 сентября 2019, 18:21
Эксперт усомнился в тяжести травм силовика после стычки с Иритовым
-
23 сентября 2019, 14:501
Азербайджанский журналист пожаловался на задержание во время акции протеста
-
23 сентября 2019, 13:24
Житель Северной Осетии осужден на 10 лет тюрьмы за подготовку теракта
-
23 сентября 2019, 12:282
Минобороны Азербайджана озвучило версию гибели солдата в зоне конфликта
-
23 сентября 2019, 23:18
Пострадавший при беспорядках в Кенделене задержан после опознания силовиками
-
23 сентября 2019, 22:57
Семь дней голодовки "афганцев" в Махачкале прошли без реакции властей
-
23 сентября 2019, 21:22
Арест Мальсагова и Чемурзиева продлен на три месяца
-
23 сентября 2019, 20:30
Мухтарлы переведен в карцер после объявления голодовки
-
23 сентября 2019, 18:47
Два депутата гордумы Волгограда отпущены из-под ареста
-
23 сентября 2019, 17:23
Следствие попросило суд продлить арест Арашуковых на три месяца
-
23 сентября 2019, 15:54
Пропавший на Эльбрусе альпинист найден мертвым
-
23 сентября 2019, 13:531
Путин распорядился выделить деньги для армии Абхазии
Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
24 сентября 2019, 00:13
Принуждение подростка к сексу привело к увольнению силовиков в Анапе
-
23 сентября 2019, 23:30
Открытие статуи Будды в Лагани собрало около двух тысяч человек
-
12 сентября 2019, 17:07
Гриб Павел Игоревич
-
12 сентября 2019, 16:143
Хасиков Бату Сергеевич
-
12 сентября 2019, 16:11
Бабушкин Игорь Юрьевич
-
14 сентября 2019, 10:07
Ветер с АпшеронаГерои Дагестана лучше всех в мире бьют кулаком по головам 57
-
14 сентября 2019, 09:10
BERG...man TbilisiПутин: если ребята с Кавказа бузят, лучше, если к ним придет сотрудник прав. органов - человек с Кавказа..? 44
-
12 сентября 2019, 21:10
BERG...man TbilisiПутин - Хабибу: хороший удушающий прием, классический..Это - любовь к спорту или политика? 40
-
08 сентября 2019, 09:16
BERG...man TbilisiВыборы в РФ. Второй тур през.выборов в Абхазии. Победа Хабиба и Андрееску и о финале US Open: Надаль - Медведев 53
-
30 августа 2019, 10:29
BERG...man TbilisiДагестано-чеченская словесная джигитовка. Зачем Кадырову эти извинения, чего они стоят? 27
-
23 сентября 2019, 22:28Бесплатные курсы обучения адыгейскому языку в Адыгее
-
22 сентября 2019, 18:31Марафон Всероссийского конкурса "Учитель года 2019" в Грозном
-
20 сентября 2019, 20:00Завтра пройдет IX Московский фестиваль культуры народов Кавказа
-
20 сентября 2019, 11:44Этнографическое фото и эротика в Туркестане и на Кавказе
-
19 сентября 2019, 10:25Заместитель муфтия Чеченской Республики стал доктором шариатских наук
-
21 сентября 2019, 13:51
Взрывная волна: Москва, Буйнакск, Волгодонск и репетиция в Рязани (1999)
-
19 сентября 2019, 18:39
Кенделен: горы предубеждений или кризис управления
-
27 декабря 2018, 12:47Обращение Международной Черкесской Ассоциации к президенту Российской Федерации
-
14 октября 2018, 16:28Общественные организации Дагестана: ситуация в Ингушетии ведет к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе
-
19 сентября 2019, 14:13
"Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации
-
10 сентября 2019, 22:30
Ряды чеченского подполья заполнила молодежь