23 сентября 2019, 23:40

Житель Хасавюрта осужден за призывы к экстремизму 

Хасавюртовский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, обвиненного в распространении экстремистских видеороликов.

По версии следствия, мужчина разместил в социальной сети три видео с призывами к экстремизму. Дело было возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком один год", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Также осужденному запрещено в течение года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.  

Напомним, 11 сентября прокуратура Дагестана сообщила о передаче в суд дела жителей Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, обвиняемых в публикациях экстремистских комментариев в соцсетях. 

Примечание:

"Махачкалинский имам сообщил об угрозах силовиков верующим", "Силовики озвучили число выявленных в России ячеек террористов", "Уроженец Дагестана приговорен к колонии за видео в Сети". 

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