Житель Хасавюрта осужден за призывы к экстремизму 

23 сентября 2019, 23:40

Хасавюртовский городской суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, обвиненного в распространении экстремистских видеороликов.

По версии следствия, мужчина разместил в социальной сети три видео с призывами к экстремизму. Дело было возбуждено по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 2 статьи 280 УК России), максимальное наказание по которому предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком один год", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Также осужденному запрещено в течение года занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Комментариями осужденного или его представителей "Кавказский узел" не располагает.

Напомним, 11 сентября прокуратура Дагестана сообщила о передаче в суд дела жителей Махачкалы, Каспийска и Буйнакска, обвиняемых в публикациях экстремистских комментариев в соцсетях.